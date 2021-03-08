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葉倫再挺刺激方案 駁斥通膨疑慮、估明年恢復充分就業

編譯葉亭均／綜合外電
美國財長葉倫。（美聯社）
美國財長葉倫。（美聯社）

外界擔憂美國總統拜登的1.9兆美元疫情紓困方案規模太大，可能會引發通膨問題，但美國財長葉倫不認為會有這樣的疑慮，表示這套刺激方案應會讓美國經濟在2022年恢復充分就業。

葉倫表示，疫情對女性和少數族群造成的衝擊是個「絕對悲劇」。對於外界擔憂在經濟出現復甦跡象之際，拜登的刺激方案規模過於龐大， 竄升的通膨可能會危害經濟，葉倫再度否認會有這樣的疑慮。

葉倫8日接受MSNBC採訪時表示：「我真的認為這種情況不會發生」。她說，疫情前的通膨水準「太低而不是太高」，如果刺激方案「引起通貨膨脹，還是有工具可處理」。

美國眾議院議長波洛西預期紓困法案周二將在眾議院過關。參議院上周六已通過該法案。這項法案內容包括在9月6日前強化失業救濟，以及為年所得8萬美元以下的民眾發出振興支票。

葉倫表示：「K型復甦的情況延續，在其中，高所得者的狀況比低薪勞工、少數族裔等在經濟底層的人士來得好。」她說，問題在疫情前已存在，但「疫情讓問題更加惡化」。

葉倫還說，預期目前的資源將確實推動非常強勁的經濟復甦，「我預期如果一切順利，明年經濟就能恢復到疫情前的充分就業狀態」。她說，如果沒有刺激方案，美國國會預算處（CBO）預估就業市場可能要到2024年才能復甦。

另外，葉倫8日與國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃參與一場國際婦女節的相關活動時也表示：「我們真的很擔心這場危機會造成永久傷疤，我們將竭儘所能儘快幫助勞動力市場回到正常軌道。透過全力推動疫苗接種和重新開放學校，我認為我們有望在今年晚些時候或明年使勞動力市場重回正軌。」

在2月，有將近1000萬名美國人失業，幾乎是疫情爆發前的兩倍，這也代表美國勞動力市場復甦之路漫長。

美國 疫情 葉倫

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