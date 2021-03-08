美國怕撤軍後功虧一簣 要阿富汗總統與神學士共組政府

2016年，時任美國副總統的拜登（中）在德拉瓦州多佛空軍基地迎接阿富汗陣亡美軍遺體回國。（美聯社）

華盛頓郵報與英國廣播公司（BBC）報導，美國拜登 政府可能會在5月1日期限前，將駐阿富汗美軍全數撤出，卻又擔心撤軍後神學士組織再度掌權，近日要求民選的阿富汗政府與神學士共組過渡政府，以確保雙方能達成永久停火協議。

美國國務卿布林肯 最近寫了一封信給阿富汗總統甘尼，要阿富汗政府與神學士共組過渡政府，帶領阿富汗度過永久停火協議達成前的危險期，再舉辦全國選舉。

美國前總統川普政府去年2月與神學士達成協議，承諾5月前將剩餘2500名美軍全數撤出，但布林肯在信中寫道，拜登政府擔心撤軍會導致神學士「的控制區迅速擴大」，要甘尼展現「緊急情況下的領導力」。

布林肯還寫道，「為了更迅速讓阿富汗雙方達成臨時協議和永久全面停火協議，我們將立刻從高層外交著手」，包括要求聯合國舉辦一場會議，邀請美國和阿富汗鄰國俄國、中國、巴基斯坦、伊朗與印度的外交部長和代表參與，「討論各國協調一致促進阿富汗和平的方法」。

此外，布林肯還說，美國「將在未來幾周內」要求土耳其舉辦阿富汗政府與神學士的高層會議，討論出在90天內使阿富汗暴力情勢降溫的方法。

布林肯還說，拜登政府目前尚未決定，是否要依照川普政府與神學士的協議如期撤軍。

布林肯的信件內容7日由阿富汗新聞網站TOLOnews刊出。阿富汗第一副總統沙雷在8日於地方電視台播出的節目上回應說，阿富汗政府的立場是只有民選領袖才有資格領導國家，布林肯的信不會改變這一點，「美國可以為他們的部隊做決定，但不能代替阿富汗人做決定」。