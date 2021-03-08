CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會

8日公布的美國疾病管制暨預防中心(CDC)最新防疫指南指出，已經完成新冠疫苗接種的民眾，可在室內空間聚會，不必戴口罩或保持社交距離。(美聯社)

白宮新冠病毒因應小組(White House COVID-19 Response Team)8日簡報會中公布美國疾病管制暨預防中心(CDC)最新防疫 指南指出，已經完成新冠疫苗 接種的民眾，彼此可在室內空間聚會，不必戴口罩或保持社交距離 。根據統計，全美約有3000萬民眾已經完成疫苗施打。

至於完成疫苗接種(fully vaccinated)的定義，疾管中心指出，施打第二劑輝瑞(Pfizer)疫苗、莫德納(Moderna)疫苗兩周過後，或者接種只須單劑施打的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗屆滿兩周。

民眾施打新冠疫苗之後，將可以獲得抵抗病毒的保護效果，越來越多研究報告顯示，已完成疫苗施打的民眾並不會散播新冠病毒。然而，疫苗效力究竟可以維持多久，科學家仍積極努力尋找答案。

根據疾管中心公布最新防疫指南，需要採取何種程度的防疫措施，考量重點在於未施打疫苗的民眾，因為這些民眾仍然沒有具備抵抗病毒的保護力。

已經完成疫苗接種的民眾可以從事的活動包括：

•在室內空間拜訪其他已完成疫苗接種的民眾，不必戴口罩或保持社交距離。

•在室內空間拜訪尚未接種疫苗、來自同一家庭的民眾，不必戴口罩或保持社交距離。

•如果接觸到感染新冠病毒的無症患案例，可以跳過隔離，不必接受病毒檢測，但須14天自主觀察是否出現任何症狀。

然而，在許多不同情境當中，已經完成疫苗接種的民眾，同樣應該注意防疫措施，例如：

•身邊若有屬於染疫高風險群但未施打疫苗的民眾，就應該戴口罩並確實保持社交距離。如果未施打疫苗民眾的家庭成員中，有人屬於染疫高風險族群，也應該戴口罩並保持社交距離。

•拜訪來自不同家庭的未施打疫苗民眾時，應該戴口罩並保持社交距離。

另外，已經完成疫苗接種的民眾，出入公共場合仍應該配帶密合度良好的口罩並保持社交距離，避免參加中型或大規模群聚，避免進出通風不佳的公共空間，勤洗手，若有身體不適則應接受病毒檢測。

已經完成疫苗施打的民眾如果住在非醫療診所的團體住宅或拘留中心，若與確診案例或疑似案例接觸時，應該隔離14天且接受病毒檢測。

防疫指南中指出，已完成疫苗施打的民眾在社交活動中感染病毒的風險雖然相對較低，包括上健身房、上館子等，但還是應該採取防護措施，因為這些環境底下病毒傳染風險較高，可能使得未施打疫苗的民眾染疫風險因此增加。

對於尚未施打疫苗的民眾，疾管中心指出，由於確診案例居高不下，現階段仍然不應出外旅遊。