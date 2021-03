美國 脫口秀名主持人歐普拉在專訪播出後說,談論英國哈利 王子與妻子梅根 的兒子亞契膚色的人,「不是女王也不是菲利普親王」。

梅根說,她懷了亞契,就有王室成員對哈利談到孩子出生後皮膚會多黑,至於是誰對哈利講這些話,她不願透露,表示如果透露此人身分將有「很大殺傷力」。哈利也拒絕透露誰說這些話。

WATCH: @Oprah says “it was not his grandmother nor his grandfather” that were a part of the conversations about Prince Harry & Meghan's baby's skin color. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/LpPLmkUEFR