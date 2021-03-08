哈利梅根專訪引發英國媒體圍攻 明嘲暗諷通通來

英國哈利王子與妻子梅根向歐普拉大爆王室的料，引來小報群起攻擊兩人。Getty Images

英國哈利 王子與妻子梅根 向美國脫口秀主持人歐普拉大爆王室的料，引來小報群起攻擊兩人，反映這對夫妻跟英國媒體的關係長期不睦，尤其是跟英國小報。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐普拉（Oprah Winfrey）這場專訪是哈利王子（Prince Harry）與梅根（Meghan）夫妻公布卸下王室職責的規畫後，梅根第一次受訪。

梅根訴說王室生活的孤獨寂寞，在她有自殺想法時也得不到支持，還說王室內部有人討論過她的兒子亞契（Archie）膚色會多黑。

英國「每日郵報」（Daily Mail）網站鋪天蓋地報導這場專訪，至少有13篇相關附圖文章，並試圖把所有猛料濃縮成如下標題：「梅根聲稱懷孕5個月時想自殺，（妯娌）凱特（Kate）弄哭她，王室因為擔心亞契膚色有多『黑』而不給他王子頭銜，哈利透露下一胎是女娃。」

網站除了附上醒目標題「我想自殺」！還重複播放梅根說「我不想活了」的專訪片段，並附上字幕。

專訪中，哈利王子夫妻談到兩人在美國養雞等生活點滴。每日郵報一篇網站文章則配上如下標題：「在1450萬美元的豪宅反璞歸真」。

今天稍早，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出專訪前，每日郵報標題還曾以「餘興表演」來抨擊CBS的特別節目。

「太陽報」（The Sun）則寫道：「梅根馬克爾（Meghan Markle，梅根婚前姓名）以歐普拉重磅專訪激怒王室後，可能永遠回不了英國。」

「知情人士擔心，她與哈利王子沒在節目播出前跟家人說明這2小時對談的內容，可能已經自斷後路。」

太陽報還為與王室陷入爭執的梅根創造暱稱「流亡梅根」（Megxile）。之前哈利夫妻決定不再履行王室職責時，英國小報曾以「梅根脫英」（Megxit）形容。

「每日快報」（Daily Express）在報紙頭版寫道：「女王說職責與家庭把我們團結起來。」

「哈利與梅根，那是你們該做的公共服務…不是上電視跟歐普拉聊天、追求私利。」

哈利與梅根已愈來愈常公開談論他們遭媒體殘酷檢視。

哈利王子上月告訴深夜秀主持人詹姆斯柯登（James Corden）：「我們都知道英國媒體能有什麼德行，它毀了我的心理健康。」

在與小報關係緊繃多年後，哈利與梅根去年4月已表示，將與4大英國小報斬斷往來。兩人也和媒體上法院爭訟。

梅根也在這次專訪對歐普拉說，媒體報導她和凱特時顯然有雙重標準。劍橋公爵夫人（Duchess of Cambridge）凱特是英國王位第2順位繼承人威廉王子（Prince William）的妻子。

梅根說：「我想他們（媒體）就是想要英雄和惡棍的對比吧。」