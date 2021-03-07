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國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

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國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

編譯陳韻涵／綜合7日電
第三輪紓困案據估計約90%家庭可獲得，圖為紐約市民眾示威，要求提供紓困款給無證移民。(Getty Images)
第三輪紓困案據估計約90%家庭可獲得，圖為紐約市民眾示威，要求提供紓困款給無證移民。(Getty Images)

聯邦參院6日通過拜登總統的1兆9000億元新冠肺炎紓困法案，進一步推動這項重大法案成為法律，前提是，參院針對法案所做的改變，得回到已經通過眾院版本的眾院再表決一次，眾院訂9日就參院版本投票。

這場投票可能會根據黨派壁壘分明，如其在參院以民主黨略占多數驚險過關。

唯有眾院通過參院版本的法案，此案才會送到拜登的辦公桌上。在那之後，將成為600多頁的法律，並相對快速地讓補助金進到民眾口袋。

拜登簽署法案成為法律幾天後，大多數人的戶頭就會收到1400元的紓困補助。根據過去紓困法案的經驗，國稅局(IRS)去年12月在時任總統川普簽署法案成為法律後三天，發放最多600元的紓困金

然而，目前正值報稅季，國稅局撥款可能有所延宕，款項可能不會一次全部發出；在國稅局登記有銀行帳戶及報稅資料者，將率先收到紓困金，其他人則可能收到郵寄的紙本支票或預付簽帳卡。

數以百萬人可能無法收到紓困支票或簽帳卡，因為國稅局找不到這些人；約800萬人未收到去年春夏發放的首輪多達1200元的紓困支票，儘管大多數人自動收到這筆錢，但許多極清寒家庭可能必須得多一道手續，或在申報2020年退稅時才能取得紓困金。

此次，個人年收入不及7萬5000元、夫妻收入不到15萬元者，可領到1400元，若有小孩則每人再多1400元。

但第三輪紓困完全排除年收入超過8萬元的個人，或年收逾16萬元的夫妻，無論他們有幾個小孩。

賓州大學華頓商學院預算模型(Penn Wharton Budget Model)新數據顯示，此次約有90%的家庭取得紓困金。

紓困金 參院 眾院

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