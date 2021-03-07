梅根怨被「誘騙」進王室 哈利嘆黛妃若在一定也會生氣

梅根嫁給哈利的婚禮風風光光，想不到卻是痛苦的開始。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 在歐普拉的電視專訪中火力全開，抱怨英國王室的可怕，向來自信、獨立的新時代女性梅根，都被逼到在懷孕5個月的時候萌生自殺念頭，對哈利表示快要不想活了，靠哈利細心照顧、扶持，才走出心理的困境。

梅根對於英國王室是有相當多的怨言，她表示自己等於是被「誘騙」進來，沒有充分的了解，以至於婚後發現跟她以為的完全不一樣。當初伊莉莎白二世女王對她很和善、溫暖，並沒感覺到自己是否不受歡迎，然而嫁進了皇家，才知道王室對於外在形象看得比什麼都重要，甚至凌駕在內部成員是否開心、幸福上。為了那些世俗的眼光，他們不在意犧牲一切，讓她覺得窒息到快要撐不下去，語氣一度哽咽。

哈利很能理解她的痛苦，表示父親查理和兄長威廉都被騙進這種生活，而且無法逃出，如果母親黛安娜還在世，知道他與梅根被迫一定要脫離這樣的環境，一定會氣憤又難過，但她應該早就看得出來這點。

梅根認為與哈利離開王室對大家都好，因為真的再也沒辦法過那種日子，然而提出這想法，王室人員表明根本不可能、她別想逃。哈利也打臉英王室，表明早就跟奶奶—伊莉莎白二世女王提過要跟梅根離開，王室在他發聲明前並非一無所知，是父親查理主動切斷跟他的談話，他對父親很失望，因為父親也曾經歷過跟他很類似的處境、知道那種痛苦，況且亞契是父親的孫子，他雖然會永遠愛自己的父親，無奈很多傷害已經造成，他會繼續試著去彌補父子之間的裂痕。