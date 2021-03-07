梅根被問亞契為何不是小王子？外界敲碗等她吐苦水
英國哈利王子夫婦接受美國脫口秀主持人歐普拉的專訪，美東時間7日晚間8時在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出，哈利與梅根將罕見談論與王室之間的分歧，引發外界關注。
在節目開始之前，CBS先釋出一段專訪預告片，歐普拉問梅根為何她與哈利所生的兒子亞契不是小王子，預告片中尚未將梅根的回應剪進去。
對此，ITV皇家記者在推特上解釋說，「我對他們的規則理解是這樣，君王的子女和孫子女會自動獲得王子或公主殿下頭銜，曾孫子女如果要獲得王室殿下頭銜，需要女王出面介入，就像女王對（威廉王子的小孩）夏綠蒂和路易所做的那樣」。
他表示，若哈利的父親查理王儲未來成為國王時，亞契將成為「君主的孫子，因此將自動獲得王子殿下頭銜」。
NEW: A teaser clip just aired on @cbs in which @Oprah asked Meghan why Archie (a “great-grandson of *The Queen, says Oprah) wasn’t made a Prince.— Chris Ship (@chrisshipitv) March 8, 2021
We weren’t given Meghan’s answer.
Not yet ... pic.twitter.com/ZCvlTt259P
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