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梅根被問亞契為何不是小王子？外界敲碗等她吐苦水

編譯徐榆涵／綜合報導
美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出英國哈利王子和妻子梅根接受名節目主持人歐普拉的專訪。（Getty Images）
美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出英國哈利王子和妻子梅根接受名節目主持人歐普拉的專訪。（Getty Images）

英國哈利王子夫婦接受美國脫口秀主持人歐普拉的專訪，美東時間7日晚間8時在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出，哈利與梅根將罕見談論與王室之間的分歧，引發外界關注。

在節目開始之前，CBS先釋出一段專訪預告片，歐普拉問梅根為何她與哈利所生的兒子亞契不是小王子，預告片中尚未將梅根的回應剪進去。

對此，ITV皇家記者在推特上解釋說，「我對他們的規則理解是這樣，君王的子女和孫子女會自動獲得王子或公主殿下頭銜，曾孫子女如果要獲得王室殿下頭銜，需要女王出面介入，就像女王對（威廉王子的小孩）夏綠蒂和路易所做的那樣」。

他表示，若哈利的父親查理王儲未來成為國王時，亞契將成為「君主的孫子，因此將自動獲得王子殿下頭銜」。

哈利 梅根 美國

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