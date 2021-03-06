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1.9兆紓困 擴及防疫、教育、租屋、企業

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1.9兆紓困 擴及防疫、教育、租屋、企業

編譯林育正／綜合6日電
拜登總統1.9兆元紓困方案6日終獲參院批准，再送眾院協商，可望日內簽署生效，每人可獲1400元紓困金及300元失業津貼。圖為美鈔上戴上口罩的華盛頓肖像。(路透)
拜登總統1.9兆元紓困方案6日終獲參院批准，再送眾院協商，可望日內簽署生效，每人可獲1400元紓困金及300元失業津貼。圖為美鈔上戴上口罩的華盛頓肖像。(路透)

參院通過1.9兆元疫情紓困案項目繁多，包括每周300元的失業補助，以及1400元的紓困金；資金也將配發給地方政府經費、挹注檢測與疫苗配送，並在教育、租屋、稅務以及企業補助方面，都投入大量金額。

最新通過的紓困案中，聯邦政府每周將補助300元的失業救濟金，持續至9月6日；若家庭收入低於15萬元，其中1萬200元的補助免稅。

政府還將100%補助統一綜合預算協調法案(COBRA)保險，確保失業勞工到9月結束前，仍能享有前雇主提供的保險方案。

每位納稅人將獲得1400元紓困金，夫妻將收到2800元，再加上每位子女1400元。年收入7萬5000元，或夫妻年收15萬元以下者，將獲得全額補助。在現行法律下，多數納稅人有一名孩子，便能減稅2000元。不過紓困法案將減稅金額提高至每名6至17歲的子女3000元，六歲以下的孩童減稅額則是3600元。

此外今年沒有子女的民眾也能享有所得稅額抵扣；中低收入者將依照收入，獲得543元至1502元不等的抵扣額度。

住房方面，本次法案提供300億元補助低收入戶與失業者房租與水電費，同時提供無家可歸者糧食券等其他幫助。州政府與部落還將額外收到100億元，協助生計遭受疫情衝擊，付不出房貸的屋主。

醫療保險方面，投入的資金將使更多中產家庭符合歐記健保投保資格；另有460億元將用於新冠檢測合感染源追蹤；140億元用於加快疫苗配送和注射。

法案也將提供高達1300億元用於教育，課堂人數將減少，教室也將被改裝以符合社交距離，並安裝通風系統和添購個人防護裝備。此外，經費也將使學校得以聘請護士和顧問，並開設暑期課程。

這次給予大學的補助增幅達400億，供學校支付防疫相關費用，並給予需要的學生緊急救助金，補助餐飲、住房和電腦設備等。

法案也將為州政府、地方政府和部落政府提供3500億經費；此外還新增為餐廳和酒吧提供250億元補助，也為企業提供72.5億的薪資保護計畫。

紓困金 低收入 醫療保險

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