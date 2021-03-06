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嬌生疫苗運送方便 多地推出半夜、上門施打

嬌生疫苗運送方便 多地推出半夜、上門施打

編譯潘勛／綜合6日電
科羅拉多州丹佛市民眾6日排隊接受嬌生新冠疫苗注射。(美聯社)
科羅拉多州丹佛市民眾6日排隊接受嬌生新冠疫苗注射。(美聯社)

最新獲准緊急使用的嬌生(Johnson & Johnson)新冠疫苗可在半夜、門口及辦公室施打，讓各州及地方公衛官員憑添很多接種選項；紐約市長白思豪(Bill de Blasio)表示，打算把紐約市取得的嬌生疫苗撥派到行動診療車，替居家長者接種，另五個州也提出類似計畫，實驗多管齊下替民眾施打新冠疫苗。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，嬌生藥廠開始把其新冠疫苗發送到全國，幾天內各州、地方公衛官員已宣布，想嘗試各種方式，為民眾接種疫苗；更早出現的輝瑞(Pfizer)及莫德納(Moderna)兩款疫苗，都得超低溫貯存並分兩次施打，間隔期在三到四周，不像嬌生疫苗那麼方便。

賓州已決定，把嬌生疫苗撥出來，供教職人員使用，以便各級學校能快速、全面開放；芝加哥市則決定，在歐海爾國際機場(O'Hare International Airport)開設接種站，由班機機師到排班計程車司機，專門替機場及航空公司等運輸從業人員服務，目標在每周接種5000人。

很多城市及郡級政府表示，打算擴大行動式疫苗接種計畫，替鄉村社區服務；在紐約市及紐約州雪城(Syracuse)，現已可按排在深夜施打疫苗。

嬌生新冠疫苗可貯藏在尋常冰箱，只需接種一次；康乃狄克州中部「布里斯托醫療系統」(Bristol Health)急救貯備部主管培奎羅(Albert Peguero)表示，一劑式的疫苗，可以不必再提醒民眾前來接種加強劑，讓大型疫苗接種計畫，免除後勤上一大頭疼問題，他希望收到分撥來的嬌生疫苗後，也能首度推出行動診療車。

馬里蘭州安妮皇后郡(Queen Anne's County)發言人貝絲‧馬拉斯基(Beth Malasky)表示，郡方打算把已取得的嬌生疫苗全用在行動診療車；郡方認為想替居家行動不便的民眾接種疫苗，單劑式的效率更高。

紐約州長郭謨4日宣布，州方打算在曼哈頓區的賈維茨中心(Jacob Javits Convention Center)展開夤夜施打計畫，供民眾自晚間9點到早晨6點去接種；紐約市長白思豪也表示，市府將動用嬌生疫苗，沿門挨戶，為無法離家的長者注射。

疫苗 紐約市 嬌生

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