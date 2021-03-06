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拜登上任掀移民海嘯？美墨邊境2月逮近10萬人創新高

編譯周辰陽／綜合報導
墨西哥民眾4日目擊移民跨過布拉沃河，準備向美國邊境巡邏隊投案，希望在德州艾爾帕索尋求庇護。路透
墨西哥民眾4日目擊移民跨過布拉沃河，準備向美國邊境巡邏隊投案，希望在德州艾爾帕索尋求庇護。路透

美國總統拜登1月就職後，立刻削弱前總統川普的多項強硬移民政策，還準備提供無証移民成為美國公民的路徑，但美墨邊境再度湧現移民潮，消息人士爆料稱邊防執法單位光2月就扣押近10萬人，引來川普5日用電郵開砲，指責拜登讓「急遽惡化的海嘯」衝破邊境。

路透報導，今年1月就有7.8萬人跨境時被捕，2月的10萬人則是創下2006年後單月新高。據指邊境巡邏隊光3日一天就抓到超過4500人，顯示3月非法入境的人數會持續增加。此外，沒有家長或監護人陪伴而抵達邊境的未成年人也在上揚，迫使美方官員忙著張羅住處與加速審查，好讓已在美國的贊助人能把人接走。

川普透過電郵，砲轟他任內多項成功的措施被推翻，「感謝拜登災難級領導力，我們的邊境現在徹底失控」。他批評，拜登政府不尊重、貶低與嘲笑邊防執法人員，讓不該來到美國的人們以小時為單位大規模入侵，局勢以分鐘為單位惡化。

川普稱新來的非法移民「壓垮地方社區、耗盡預算、擠爆醫院與搶走合法美國勞工的工作」，又稱「許多人有犯罪紀錄，其他許多人罹患與散播新冠病毒」，還稱在他任內迅速被遣返的罪犯現在被放到街上，犯下令人髮指的暴力罪刑，拜登居然還不讓移民及海關執法局（ICE）探員將那些人繩之以法。

川普自吹離任當時的邊境是史上最安全，拜登將讓情況變更糟、更危險與比以前更失控，直接呼籲拜登政府必須立刻行動起來，防止每天都有幾千人試圖進入美國。

白宮發言人莎奇在當天的例行記者會批評川普的政策不人道又無效，稱拜登政府會走自己的路，不會採納川普在移民政策的建議、也不會諮詢他的看法。

來自中美洲與其他國家的民眾2月27日在墨西哥提華納的美墨邊境檢查站外營地舉標語與...
來自中美洲與其他國家的民眾2月27日在墨西哥提華納的美墨邊境檢查站外營地舉標語與喊口號，希望能進入美國尋求庇護。路透
國際移民組織工作人員4日護送移民從墨西哥進入美國。消息人士向爆料指出，美國邊防執...
國際移民組織工作人員4日護送移民從墨西哥進入美國。消息人士向爆料指出，美國邊防執法單位光2月就扣押近10萬人。歐新社

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