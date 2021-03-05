多州急於開放 CDC延後公布指南 佛奇疾呼：仍要戴口罩

全美已有2870多萬人完成了兩劑新冠疫苗的接種，但仍要等候拜登政府出台新版防疫指南，才能確定何時可摘下口罩、去酒吧消費或探視親人；圖為紐約市法拉盛華人社區。(記者曹健╱攝影)

全美5日已有逾2870萬人接種完兩劑疫苗 ，聯邦疾病防治中心(CDC)表示，由於疫情 和相關科學迅速演變，將盡快公布更新的防疫 指南；隨著民眾開始出現防疫疲勞，多州陸續放寬防疫措施，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)繼續呼籲團結抗疫。

聯邦疾病防治中心(CDC)5日數據指出，全美已配送逾1億1413萬劑疫苗，接種逾8500萬劑；目前全美已有逾5554萬人或16.7%人口已接種一劑疫苗，逾2870萬人或8.6%人口接種完兩劑疫苗。

拜登政府5日表示，現階段會搭配新科學公布正確防疫指南，但在全國逐漸出現防疫疲勞之際，延後公布指南也讓民眾對於疫情何時結束充滿不確定性。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)5日表示，疫情複雜，科學迅速發展，「我們持續確認並花時間擬定正確指南，我們很快會公布防疫指南。」

防疫指南將回應已完成疫苗接種民眾的諸多問題，包括是否該續戴口罩、可否上酒吧等。

拜登政府擔心新增確診和病歿人數居高不下，並譴責州政府放寬防疫措施，但聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)批評：「如果我們一直設下防疫規定，卻未讓民眾具體了解更好未來的情況，他們會開始無視公衛指南。」

佛奇4日表示，美國單日新增確診人數未降到1萬人以下，或降至更低的人數之前，不該放寬現有防疫措施。

佛奇告訴有線電視新聞網(CNN)，有些州開始撤銷防疫規定，讓企業完全復工、調升群聚人數限制，他認為這些做法「令人費解」。

佛奇4日在芝加哥大學哈里森公共政策學院回應防疫問題，他說因為目前還不清楚接種新冠疫苗者是否不再攜帶病毒傳染給其他人，由於仍需等待研究驗證，所以儘管越來越多人完成新冠疫苗施打，但暫時仍無法脫掉口罩。

他也提到，各州應該摒棄紅州、藍州的政治意識形態，團結一致對抗共同的「病毒敵人」，至於全世界要走出疫情，需做到全球範圍都控制病毒，此目標目前存在眾多變數。