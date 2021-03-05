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參院民主黨達協議 失業津貼發至9．6 每周400元降至300

參院民主黨達協議 失業津貼發至9．6 每周400元降至300

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統在白宮舉行圓桌會議，與將受益於紓困法案的美國民眾對談。(Getty Images)
拜登總統在白宮舉行圓桌會議，與將受益於紓困法案的美國民眾對談。(Getty Images)

參院民主黨團嘗試推動1.9兆疫情紓困法案過關，但5日下午突然停擺，民主黨西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)透露，要支持共和黨參議員所提的刪減失業補助津貼發放期限；參院兩黨席次各半的情況下，曼欽若陣前倒戈，民主黨原本岌岌可危的多數便將破局；經過協商，參院民主黨團高層與曼欽在5日晚間達成協議，長達九小時的僵持終於落幕。

曼欽5日晚間發表聲明指出，根據協議內容，聯邦政府發放額外失業津貼期限將延至今年9月6日，年收入15萬元以下民眾領取失業救濟金時，其中1萬200元將不必繳交聯邦所得稅。

民主黨籍德拉瓦州聯邦參議員卡伯(Tom Carper)所提，將眾院版本聯邦額外失業津貼每周400元降至300元、發放期限則由8月29日延至10月4日的修正案，5日稍早已獲絕大多數民主黨參議員聯署；修正案中將為失業勞工在2020年內領取的1萬200元失業津貼，列為免稅收入(nontaxable)。

不過，曼欽一度表示傾向支持共和黨籍俄亥俄州聯邦參議員波特曼(Rob Portman)所提的修正案，讓額外失業津貼發放期限提早到7月18日截止，導致法案能否過關出現變數。

波特曼提案如果獲得50位共和黨參議員全數支持，加上曼欽一票，修正案就可表決通過，參院版本的疫情紓困法案內容因此改變。

曼欽歸隊後，民主黨團將可繼續朝讓紓困法案過關的目標前進；疫情紓困法案是拜登總統上台後第一項重大立法，內容包括為民眾發放1400元紓困支票，為各州及城市提供3500億援助，為全美學校提通1300億元重啟校園經費，另外還為全國疫苗計畫提供款項。

修改後的法案必須獲得眾院表決通過，才能送交拜登簽字後生效；根據媒體報導，所有程序估計下周內完成。眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)先前已經打包票，眾院將通過參院版本的法案，但黨內自由派眾議員對於民主黨中間路線參議員修改法案，已經紛紛表示無法認同。

某些民主黨參議員5日稍早表示，迫不得已的情況下，可能願意接受共和黨提出的條文修改，但法案修改會送回眾院審議，恐將出現問題，因為某些自由派眾議員早就對於中間派參議員提出的要求，備感挫折。

是否所有共和黨參議員都支持波特曼提案，仍有待確認。部份共和黨議員先前曾經表示，如今已不再需要增加更多紓困經費；然而，某些共和黨參議員雖然不贊成成波特曼提案，最後還是可能願意投下贊成票，只為了贏得擊敗民主黨的政治勝利。

國會參院5日就紓困法案展開辯論，共和黨人舉行記者會，右為南卡州聯邦參議員葛理漢，...
國會參院5日就紓困法案展開辯論，共和黨人舉行記者會，右為南卡州聯邦參議員葛理漢，左為參院共和黨團第二號人物、南達科他州聯邦參議員熊恩。(Getty Images)
國會參院兩黨5日討論紓困法案，左為民主黨參議員曼欽，右為共和黨參議員孔寧。(歐新...
國會參院兩黨5日討論紓困法案，左為民主黨參議員曼欽，右為共和黨參議員孔寧。(歐新社)

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