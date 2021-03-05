趙婷「無依之地」海報被撤下 只因她說過這句話

甫獲得金球獎最佳導演獎的趙婷，一夕間成為中國網友抵制的「辱華分子」。路透

甫獲得金球獎最佳導演獎的趙婷 ，最新電影 「無依之地」（Nomadland，另譯「游牧人生」）的中國 定檔海報在「豆瓣」網站突然被撤下。外界揣測這與趙婷一段多年前的訪問稱「中國遍地都是謊言」被翻出有關，相關話題如今在微博也無法搜索。「中國驕傲」趙婷一夕間成為網友抵制的「辱華分子」，「無依之地」能否在4月23日如期上映成疑。

來源：二十世紀影業 YouTube

自由亞洲電台報導，趙婷1982年在北京出生，高中時在倫敦就讀，後來在美國取得政治學學士和紐約大學電影學士學位。父親是北京首都鋼鐵公司前總經理趙玉吉，繼母是著名演員宋丹丹。

38歲的趙婷憑藉著電影「無依之地」拿下兩個金球獎最佳劇情片獎和最佳導演獎，成為首位獲得最佳導演獎的亞裔女性。中國官媒皆發文讚揚，環球時報更稱她是「中國的驕傲」，相關話題在微博上閱讀量已超過3400萬。

但這場「中國導演趙婷」的狂歡不到幾天，網友發現在電影網站「豆瓣」上，「無依之地」的中文海報突然被撤下，中國地區上映的日期也消失。

外界猜測這與趙婷過往言論被翻出有關。趙婷2013年在美國電影雜誌「電影製作人」（Filmmaker）上曾說，「我在中國長大，那是個遍地謊言的國家，我感覺好像永遠走不出去。有很多我在小時候吸收的資訊，最後發現都是假的，從此養成我叛逆的性格」。

趙婷2020年接受澳洲媒體採訪時說「現在我的國家是美國」片段也被網友翻出。這些訪問中的爭議內容令網友痛罵趙婷是「賣國女導演」、 「辱華分子」，並揚言抵制電影，「國籍搞不明白不許上映」。

報導指出，哈佛大學訪問學者、北京電影學院退休教授郝建說，趙婷是一位天才型的導演，他誇讚這部電影的成功。但提到「無依之地」是否在中國下架的消息還沒確認，但是中國的電影人們都在關注此事。

北京一家大型影視集團擔任製片、不願具名的韓先生表示，「無依之地」發行商定位是本片是一個北京出生的中國姑娘，到美國拍了一部揭發外國人中下層階級掙扎的電影，還得了大獎為祖國爭光。但現在那些言論一出來，電影公司不敢冒犯上邊，「當然趕快危機管理」。