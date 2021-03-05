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西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折

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西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折

記者顏伶如／綜合報導
西雅圖中國城也傳出亞裔民眾遭受攻擊事件。圖為西雅圖城市航拍圖。(Pexels)
西雅圖中國城也傳出亞裔民眾遭受攻擊事件。圖為西雅圖城市航拍圖。(Pexels)

西雅圖中國城也傳出亞裔民眾遭受攻擊事件。西雅圖警察局指出，西雅圖北灣學區(Northshore School District)教師奈須紀子(Noriko Nasu，音譯)2月25日晚間與男友走在西雅圖中國城街道時，突遭一名男子隨機攻擊。警方指出，男子以裝有石塊的襪子重擊奈須紀子面部，導致她當場昏迷，牙齒斷裂、臉部多處骨折。

西雅圖警察局4日宣布，已逮捕41歲嫌犯霍迪普(Sean Jeremy Holdip)，押於金恩郡立監獄(King County Jail)。

奈須紀子事發後在臉書發文寫道，遭受攻擊後面部嚴重受傷，在西雅圖港景醫學中心(Harborview Medical Center)接受治療。奈須紀子在英格默爾高中(Inglemoor High School)教日語已有多年資歷。

她在4日接受媒體訪問時說，由於腦震盪關係，到現在仍覺得昏沈，幸好臉部腫脹已經漸漸消退。

攻擊事件被附近監視器錄下，奈須紀子的白人男友波芬柏格(Michael Poffenbarger)頭部被毆，送醫之後縫了八針。

雖然歹徒動機為何仍有待警方調查，但學區主管認為，奈須紀子是因為亞裔身份而受到攻擊。

北灣學區總監瑞德(Michelle Reid)接受地方電視台KIRO訪問時說：「這起事件距離我們非常近，就發生在我們同事身上。」

波芬柏格接受地方電視台KOMO訪問，談到遇襲經過時說：「我真的認為，他是想殺死我們。」他說，歹徒不管對他或對奈須紀子都下手極重，非常兇猛，全程不發一語。

他說，對於警方抓到歹徒感到欣慰，「從今以後我走在路上經過任何人，或者經過轉角，感受都將與過去完全不同」。

身為註冊護士(registered nurse)的波芬柏格說，奈須紀子鼻骨三處骨折，臉頰、嘴部瘀傷嚴重，雙眼呈現黑色，多顆下排牙齒斷裂。

西雅圖警方指出，根據報案紀錄，2020年裡收到14起亞裔民眾遭攻擊的報案事件，2019年當中則共計收到9起報案，2018年中則有6起。

西雅圖 亞裔 學區

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