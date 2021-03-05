民主黨加州眾議員史沃威爾控告川普煽動叛亂並求償

眾院川普彈劾案彈劾監察人、民主黨加州聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)。美聯社

眾院川普彈劾 案彈劾監察人、民主黨加州聯邦眾議員史沃威爾 (Eric Swalwell)5日向華府特區美國聯邦區域法院遞狀控提告前總統川普、川普前私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)、川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)、共和黨阿拉巴馬州聯邦眾議員布魯克斯(Mo Brooks)煽動國會暴動。史沃威爾在訴訟也向被告求償。

川普卸任一個多月，如今官司纏身。史沃威爾的提告是川普因1月6日國會山莊暴動而挨告的第二起案例。另一方面，最高法院上周宣布裁定後，紐約檢察官已取得川普保密多年的稅務資料。

民主黨籍眾院國土安全委員會主席、密西西比州聯邦眾議員湯普森(Bennie Thompson)與民權團體「美國有色人種協會」(NAACP)，2月16日已聯手向華府特區美國聯邦區域法院遞狀控告川普、朱利安尼、仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)、民兵組織「守誓者」(Oath Keepers)密謀叛亂。

史沃威爾在訴狀中指出，川普仍可能在未來繼續煽動政治暴動。

湯普森與史沃威爾均援引1871年「三K黨條款」(Ku Klux Klan Act)做為指控罪由。「三K黨條款」是南北戰爭結束後，專門用來對付三K黨的法律條文，旨在禁止三K黨透過暴力手段阻撓國會議員執行憲法賦予職責。

史沃威爾在訴狀中對法院指出，川普等被告觸犯華府特區的反恐法(Anti-Terrorism Act)等多項法律。

訴狀寫道，川普及川普陣營幫助和教唆(aided and abetted)暴徒，導致當時人在眾議院裡的史沃威爾蒙受精神壓力。訴狀中引述參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnel)在參院彈劾表決結束後的公開發言。麥康諾除了譴責川普行為，還提到川普雖在彈劾案無罪過關，未來仍可能面臨民事訴訟。