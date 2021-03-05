葛謨助手曾改寫報告 隱瞞養老院死亡數字過失坐實

紐約州長葛謨的高級助理早在聯邦司法部要求州府提交養老院死亡數據前，就已經改寫了一份獨立機構完成的養老院新冠疫情報告內的死亡數據。（州長辦公室提供）

華爾街日報和紐約時報4日晚爆出，紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)的高級助理早在聯邦司法部要求州府提交養老院 死亡數據前，就已經改寫了一份獨立機構完成的養老院新冠疫情報告內的死亡數據，該舉動幾天後，葛謨就宣布自己將動筆寫一本描述自己戰勝疫情豐功偉績的書。

這份去年7月由州衛生廳完成的報告，是在養老院死亡患者家屬和州議會成員對州府3月25日頒布的行政令後果產生質疑後開始著手進行的，該行政令要求養老院接收從醫院轉入的新冠患者，而該報告也致力於研究是什麼因素導致病毒在養老院內大肆傳播開來。

該報告最初提交的養老院死亡數字包括在養老院內死亡和從養老院被轉移到醫院後死亡的人數，但葛謨政府多名高級官員在檢閱該報告後，要求將在醫院內去世的養老院病人數字去除；這些高級官員包括葛謨幕僚長德羅莎(Melissa DeRosa)、紐約州衛生廳廳長扎克(Howard Zucker)、去年8月被任命為紐約州立大學(SUNY)系統主管的前葛謨高級顧問馬拉特拉斯(Jim Malatras)，以及州府金融服務部負責人Linda Lacewell，除扎克外，其他人都沒有公共衛生背景和經驗。

州府4日對此回應稱，葛謨政府成員之所以提出該要求，是因為他們認為無法準確計算在醫院內去世的養老院患者。

葛謨高級官員還希望該報告淡化3月25日行政令對養老院死亡的影響，但實際上該報告的最終結論顯示，即在3月25日行政令頒布前，養老院就因為已經感染的無症狀員工而被全面感染，並認為該行政令的頒布是正確遵守聯邦疾病防治中心(CDC)和聯邦醫療保險及醫療補助計畫服務中心(CMS)的政策建議，當時除紐約州外其他多州也頒布了類似命令，但這些州對養老院死亡的計算方式都涵蓋那些被轉至醫院後死亡的人數。

州長特別顧問賈維(Beth Garvey)4日晚間表示，州府新冠疫情工作小組成員並沒有要求該報告做出3月25日行政令沒有對養老院疫情產生任何影響的結論，但小組成員明白這份報告會經受民眾和各個部門嚴格的監督，畢竟衛生廳和工作小組發布該報告的最終目標就是希望確保民眾對紐約抗擊新冠疫情抱有信心。

賈維強調，雖然1月紐約州檢察長發布的報告稱州府統計的養老院死亡人數少算近50%，並認為3月行政令一定程度上導致病毒在養老院傳播，但2月州衛生廳更新數字，將在醫院死亡的養老院人數納入養老院死亡總人數後，並未改變州內總計死亡人數，「這沒有改變報告的結論，那就是3月25日行政令並非養老院新冠感染和死亡的主要因素。」

該報告發布四天後，葛謨就宣布他考慮寫一本講述紐約如何戰勝疫情的書。