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高爾夫都不一起打？庫許納、伊凡卡被爆遠離川普核心

編譯張君堯／即時報導
正當川普積極規畫再戰2024大選之際，關係人士向CNN透露，女婿庫許納（右）似乎已淡出川普核心圈，雙方也似乎刻意避開彼此。Getty Images
正當川普積極規畫再戰2024大選之際，關係人士向CNN透露，女婿庫許納（右）似乎已淡出川普核心圈，雙方也似乎刻意避開彼此。Getty Images

美國前總統川普執政期間，女婿庫許納（Jared Kushner）頂著白宮資深顧問頭銜，涉入大小事務決策，不過正當川普積極規畫再戰2024大選之際，關係人士卻向CNN透露，庫許納似乎已淡出川普核心圈，雙方也似乎刻意避開彼此。

曾在白宮與庫許納共事的多名消息人士透露，庫許納如今已完全不想插手政治，他的妻子、川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）也同樣對政治厭倦，日前更對友人及過去同事表示「不要提及任何與華府有關的人事物」。

庫許納如今也被批為「可以共富貴，不能同患難」。他的友人則向CNN表示「他只是需要時間多陪家人」，淡出政壇與川普政治起伏「無關」。

但目前不清楚是庫許納主動退出，還是被踢出信任圈。川普身邊人士聲稱，川普是因連任失敗才對女婿生氣，更有兩名知情人士爆料是「川普趕走庫許納」，還多次對核心圈幕僚吐苦水、抱怨對庫許納的種種不滿。

川普上周邀集重要盟友在佛州私人俱樂部海湖莊園（Mar-a-Lago）共商未來計畫，並討論2022年期中選舉及可能再戰2024年大選，到場人士包括川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）、競選團隊前任總幹事史特平（Bill Stepien）和前選舉顧問米勒（Jason Miller）等親信，卻不見庫許納的蹤影。

曾在白宮與庫許納共事的前任官員認為，此現象與過去有「180度轉變」，過去4年不管任何事務，庫許納都代表著川普行事並「享受那份工作」，如今雙方關係卻降至冰點。

川普3日前往自己的高爾夫俱樂部與友人一同打球，據現場人士透露，在川普離開練習場的幾分鐘內，庫許納和伊凡卡便來到同一場地，行程疑似「刻意錯開」，更加深外界對雙方關係的猜測。

川普3日前往自己的高爾夫俱樂部與友人一同打球，據現場人士透露，在川普離場的幾分鐘...
川普3日前往自己的高爾夫俱樂部與友人一同打球，據現場人士透露，在川普離場的幾分鐘內，庫許納和伊凡卡便來到同一場地，雙方疑似「刻意錯開」。取材自每日郵報

川普 庫許納 白宮

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