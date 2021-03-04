國會暴亂企業憂反彈 前川普政府官員 失業又沒特休金

川普。（路透）

多位前川普 時代政治任命的官員表示，他們至今仍未收到特休工資和申請失業補助所需表格，加上身處民主黨主政的華府就業市場，他們未料到自己的職場過渡處境，竟如此令人頭疼和嚴峻。

目前不清楚相關作業延誤範圍有多廣，也不確定是因川普-拜登政府交接不順，還是和聯邦政府官僚機構作業太慢有關。

Politico新聞網站指出，在前政府任內留到最晚才離開的政治任命人員，通常較不易立即找到下一份工作，尤其是發生了1月6日國會暴亂，有些企業擔心反彈，更不願雇用川普任命的人。

一位前商務部 政治任命官員憂心表示，華府房租不便宜，他每個月都在苦惱錢夠不夠付下月房租和手機帳單；另一位前商務部任命官員則說，除了沒有收到特休金，至少有三名前商務部任命官員沒收到內含SF-50文件、可讓他們申請失業救濟金的離職包。

商務部發言人表示，商務部人力資源部門向前任政府官員開放，樂意幫助他們完成任何文書工作。

不只是商務部前官員暗吐苦水，一名前國土安全部官員也表示，尚未收到超過200小時的年休假金，約等於三個月薪水。另一位前國土安全部高級官員表示，還沒收到一個月的休假金，約合1萬5000元。

許多川普時代政治任命官員仍在找工作，有人說，川普任命過的人，就業市場「有點慢」；一位川普政治任命官員表示，「許多人沒找到工作，只好靠離職時領到的一次性付款度過未來幾個月。」

還有一些人表示，川普政府沒有給他們適當表格申請COBRA，以暫時延長聯邦政府醫療保險 。有人最近去看醫生，診所找不到他的保險證明。這些延誤讓很多人擔心，自己是否會失去醫療保險服務。一名前川普官員說，「很多人都嚇壞了。」