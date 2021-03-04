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1.9兆新冠紓困案開始辯論 最快本周末表決

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1.9兆新冠紓困案開始辯論 最快本周末表決

記者羅曉媛／華盛頓報導
參院兩黨對紓困法案辯論預計持續到周末；若參院能在本周末表決通過，眾院議長波洛西已表態法案將在眾院過關。(美聯社)
參院兩黨對紓困法案辯論預計持續到周末；若參院能在本周末表決通過，眾院議長波洛西已表態法案將在眾院過關。(美聯社)

參院4日表決通過1.9兆新冠紓困案的初始程序，民主黨憑藉副總統賀錦麗的關鍵一票開啟辯論議程，兩黨對該法案立場涇渭分明，辯論預計持續到周末；若參院能在本周末表決通過，該法案將移交眾院再表決，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)已表態法案將在眾院過關。

拜登總統3日與參院民主黨溫和派討論後讓步，同意在其1兆9000萬元的新冠疫情紓困法案中，對領取第三輪紓困金者的資格設限；個人年收入7萬5000元與家庭年收入15萬元以下者，可領取1400元紓困金，超過者遞減發放，但個人年收入超過8萬元或家庭年收入超過16萬元者，無法領取。

參院4日就聽取該法案辯論的初始議程表決，並以51對50通過；民主黨原本寄望早先透露支持意向的阿拉斯加州共和黨參議員莉莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)改投支持票，但最終兩黨議員均按各自黨派路線投票，民主黨是靠副總統賀錦麗的關鍵一票勝出。

接下來兩黨將開始可能為期數天的辯論，威斯康辛州共和黨參議員強生(Ron Johnson)堅持要求在議場把這628頁的法案全部讀完，這一流程通常省略，但強生堅持要求以表反對，他還說，將要求參院對幾項修正案表決。

除了給紓困領取資格設限，參院新版本也包括給聯邦急難管理局(FEMA)避難所提供的5億1000萬元，給美國鐵路(Amtrak)的紓困資金增加2億元，以及提供給州政府和地方政府的3500億元補助金等。

由於參院新版已與上周末在眾院通過的版本不同，參院通過該法案之後，還需重回眾院就新版再表決，通過後才能移交拜登簽字並生效。

參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)表示，不管耗時多久，參院都將繼續工作(stay in session)，直到本周通過這項法案為止；參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)則說這個法案不合適(ill-suited)，「參院的民主黨根本沒讀完這個法案，更別說修整(shape)了。」

參院 紓困金 眾院

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