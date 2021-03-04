紐時主筆：應封川普為「疫苗大使」這交易不錯

前美國總統川普2月28日在保守派政治行動會議（CAPC）上台致詞。美聯社

前美國 總統川普 卸任後，想必需要做一些事來消磨時間，但他的推特帳戶已遭永久停用，打高爾夫球也會厭倦，有什麼他可做的事既對美國大眾有益，且能善用這位卸任總統的長才？

紐約時報社論版主筆Michelle Cottle認為，應該封川普為名人「疫苗 大使」。她指出，美國白種共和黨人目前接種新冠肺炎疫苗的意願偏低，若有人能改變現狀，除川普外不做第二人想。

Cottle在紐時撰文說，美國民眾接種新冠疫苗意願已改善，但仍有一群人執意不打：共和黨人。Civiqs民調顯示，截至1日止，42%的受訪共和黨人士表示無意接種疫苗，僅28%願意施打。相形之下，僅6%的民主黨人不願打疫苗，66%願意。以族群來分，56%的非裔美國人、57%的西班牙裔和拉丁美洲裔受訪者表示願意打，白種美國人願意接種的比率僅44%。

她在文中指出，美國約四分之一人口自稱是共和黨入，若其中不到半數接種苗，可能妨礙美國邁向群體免疫。她認為，需要鎖定對施打疫苗裹足不前的保守派人士，發動一波大規模宣傳攻勢，而沒人比川普更適任「疫苗大使」。

這點子從何而來？Cottle說，靈感來自川普本人在上周日「保守派政治行動會議」（CAPC）的發言。在這場他卸任後首場重要場合演說中，川普敦促台下民眾：「大家快去打一針。」

前美國總統小布希和柯林頓前往海地賑災，但川普似乎不是領導紓困任務的適當人選；若請口口聲聲質疑美國大選遭竊奪的川普像前總統卡特那般監督外國選舉，可能引人發噱。

但有件事川普最在行：賣東西。過去四年來，川普不論向共和黨選民兜售什麼，他們都願意買。向支持群眾推銷接種疫苗的好處，對川普而言輕如易舉。川普任內雖防疫不力，並淡化疫情威脅，但川普一直認為疫苗迅速問世（有別於往年研發疫苗至少需費時四、五年），他本人厥功甚偉。

無論如何，若川普能讓至今仍持懷疑態度的共和黨人紛紛捲袖子打疫苗，給川普一些功勞似乎是不錯的交易。何況媒體已披露，去年秋季雙雙染疫的川普夫婦早在今年1月就已悄悄打了疫苗，由川普來宣導施打疫苗獲取免疫力，說服力十足。

Cottle認為，川普大可主導一波大規模、多管齊下的公衛宣導活動，包括廣告、媒體訪談，以及大型造勢活動，都合川普胃口。若是能身為「疫苗大使」，川普可搭機從佛羅里達飛到北達科他再赴亞歷桑納州，到處都有熱情迎接他的民眾，買一、兩頂印有「讓美國再度偉大」（MAGA）的帽子，散場時順便打一劑疫苗，貼上川普品牌的OK繃再返家。

這將使川普重新躍上眾人矚目的舞台，而他必是台上最耀眼的大明星，既讓他面子十足，也能說服死忠支持者撩下去打疫苗，是「雙贏」局面。一些批評者或許反對讓川普以這種方式重塑形象，但公共衛生緊急事件當前，需要非常措施。

問題是，川普會願意嗎？Cottle建議，某人或許可以向他勸說，這項任務若成功達成，最後的獎賞或許是一座諾貝爾獎。