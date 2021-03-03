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報告：趙小蘭被指利用職務圖利家族事業 司法部拒調查

記者顏伶如／綜合報導
華裔前聯邦運輸部長趙小蘭被指利用職務之便，圖利家人擁有的航運集團，但司法部拒絕調查；趙小蘭辦公室發表聲明，表示是在選舉年被抹黑。(美聯社)
華裔前聯邦運輸部長趙小蘭被指利用職務之便，圖利家人擁有的航運集團，但司法部拒絕調查；趙小蘭辦公室發表聲明，表示是在選舉年被抹黑。(美聯社)

聯邦運輸部督察長辦公室3日公布的調查報告指出，前運輸部長趙小蘭(Elaine Chao)被指可能利用在川普政府任職之便，圖利妹妹趙安吉(Angela Chao)掌理、與中國有著密切生意往來的航運集團，去年12月要求司法部展開刑事調查，但遭司法部拒絕。

報告指出，督察長去年要求司法部對趙小蘭展開刑事調查，但在12月遭司法部刑事單位及廉正單位雙雙拒絕，當時已是前總統川普任期尾聲。

趙小蘭辦公室3日發表聲明回復本報詢問，表示「這份報告洗清對部長(指趙小蘭)毫無根據的指控，也終結了在選舉年抹黑她寫下成為第一位亞裔女性及二戰以來任期最長內閣成員歷史紀錄的職業生涯」。

3日公布的報告指出，督察長查出趙小蘭多次以相同手段，利用運輸部人員與部長辦公室為家人及家人事業謀利，部內員工早就對趙小蘭行為是否觸犯道德操守提出質疑。

運輸部副督察長貝漢(Mitch Behm)2日致函眾議員，並附上長達44頁的督察長調查報告，其中紀錄著對於趙小蘭的調查行動以及調查發現；貝漢在信中寫道：「有關涉嫌濫用職權的正式調查行動，獲得了批准。」

趙小蘭是參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)的妻子。今年1月6日發生國會山莊暴動之後，她在次日宣布辭職。

紐約時報2019年報導，趙小蘭擔任運輸部長期間與在中國經營事業的家人互動密切，包括原本敲定2017年要與父親、妹妹一起到中國，但後來取消計畫；紐時報導後，趙小蘭便遭到調查。

紐約時報報導，趙小蘭拒絕答覆運輸部督察長的詢問，僅以書面備忘錄回應。她在2020年9月的備忘錄中寫道：「對於部長在適當情況下帶著父親參加活動，亞洲觀眾非常歡迎，並且給予正面回應。」

趙小蘭 司法部 紐約時報

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