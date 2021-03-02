美中競賽 美太依賴台灣晶片

美國國會成立的「人工智慧國家安全委員會」警告，美依賴台灣晶片製造商，恐失去影響商業與軍事發展的半導體優勢。圖為委員會主席谷歌前執行長施密特。（美聯社）

美國 國會設立的諮詢委員會「人工智慧國家安全委員會」1日提出報告示警說，美國可能將因為依賴台灣晶片製造商，失去攸關商業與軍事成就的半導體優勢。

委員會經過兩年研究，1日對國會提出正式報告。英國金融時報指出，報告強調，美國必須在本土建立強韌的半導體設計與製造基地。

美將失去企業與軍事優勢

委員會主席、谷歌前執行長施密特說：「因為我們依賴台灣，我們很快就要失去驅動我國企業與軍事發展的微電子尖端優勢。」

委員會共同主席、美國國防部前副部長沃克說，由於中國 威脅併吞台灣，美國依賴台灣很危險。

只相差「中國與台灣距離」

沃克說，美國目前在半導體方面領先中國「兩個世代」，但必須盡快行動以免失去優勢。他說：「領先兩個世代與落後兩個世代，只相差177公里（指中國與台灣的距離）。如果中國併吞台灣，對我們來說，將是一大競爭問題。」

白宮上周開始檢討包括半導體在內的關鍵供應鏈。美國前總統川普曾在任內採取行動，降低美國對外國製造晶片的依賴，例如說服台積電到美國亞利桑那州設廠。

中投資AI 美面臨戰略脆弱

這份756頁的報告還提到，北京當局大力投資人工智慧（AI）技術，可能讓美國面臨戰略脆弱時刻。報告指出：「中國在AI方面已經跟美國不相上下，在某些方面還比美國先進。未來10年，中國可能超越美國，成為AI超級強權。」

報告提到，中國想藉由「跳級」發展新技術，抵銷美國傳統軍事力量的優勢，而且已經「在模擬實戰場景的軍事演習上訓練AI演算法」。

委員會建議美國政府大幅增加對AI研究的撥款，並建議白宮設立「科技競爭委員會」，就像在二戰結束後設立國家安全會議一樣。

委員會說，如果中國贏得AI競賽，會對美國構成地緣政治挑戰，而且中國會透過AI強迫其他國家聽命。

動用一切回應不公平貿易

另外，美國拜登政府1日發表貿易報告表示，在全面檢討對中國貿易政策的同時，將動用「一切可用工具」回應中國的不公平貿易行為。

美國國會要求政府每年發布貿易報告，說明貿易政策。拜登政府在上任後第一份貿易報告中表示，將致力於利用關稅和其他手段，打擊中方的不公平貿易做法，包括補貼產業及維吾爾族遭強制勞動等。

拜登並未調整前總統川普對價值約3,700億美元中國輸美商品加徵的關稅。華爾街日報指出，預料美方將保留這些關稅，作為要求中方遵守美中貿易協議的籌碼。