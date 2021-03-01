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美專家：拜登組聯盟制衡中國 北京坐立難安

戴琪誓抗中國不公貿易作為 矛頭也對準審查制度

中央社／華盛頓1日電
拜登總統提名的貿易代表戴琪1日表示，將致力對抗中國一系列「不公平」貿易和經濟舉措。圖為她25日出席提名聽證會。（美聯社）
拜登總統提名的貿易代表戴琪1日表示，將致力對抗中國一系列「不公平」貿易和經濟舉措。圖為她25日出席提名聽證會。（美聯社）

美國貿易代表被提名人戴琪（Katherine Tai）今天表示，她將致力對抗中國一系列「不公平」貿易和經濟舉措，並尋求將中國審查制度當作貿易障礙來處理。

路透報導，戴琪上周出席聯邦參議院財政委員會提名聽證會後，在書面回應參議員提問中說，她會尋求運用前總統川普與中國的「第一階段」貿易協議中的執法磋商程序，確保美國智慧財產受到保護。

戴琪寫道：「我願意探索廣泛選項，包括雙邊會談，用以因應我們長久以來有關於中國不公平貿易作為的問題。」她還說：「然而，如果會談沒有成效，我會毫不猶豫採取行動。」她並未詳述會採取哪些行動。

她表示，她會致力因應中國在市場准入上的限制，這類限制讓美國企業無法在中國市場競爭，包括雲端運算領域。此外，她告訴共和黨籍聯邦參議員柯寧（John Cornyn），中國政府實施的審查制政策同樣不利於美企，她一旦獲任命，願意與他合作「發展貿易政策，將審查制度當作貿易障礙來處置」。

此外，美國貿易代表署（USTR）今天公布有關總統拜登政府貿易政策報告，包括考慮對來自高碳排汙染國家的商品課徵邊境調整稅，以及誓言對抗中國在新疆地區強迫勞動情事。

根據路透取得戴琪回應參議院財政委員會成員提問的書面資料，當被問到會如何處理「301條款」對一系列中國商品加徵關稅措施和現將到期的關稅豁免措施，戴琪表示，她會致力「確保這些關稅在回應中國舉措上恰如其分，並將美國企業、勞工及消費者受到的衝擊納入考量」。

在美國能源產業方面，戴琪表示她會與能源部和農業部合作來促進美國能源出口的市場管道，包括液化天然氣和乙醇。

參議院財政委員會表示，3日將表決戴琪人事案，以及加州檢察長貝塞拉（Xavier Becerra）出任衛生及公共服務部部長、歐巴馬政府時代國際經濟資深顧問艾迪耶摩（Wally Adeyemo）擔任財政部副部長的任命案。一名國會幕僚說，這3項人事表決預料都會通過。

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