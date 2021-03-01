戴琪暗示 「現行對中關稅暫不變」 料參院周三表決提名

美國總統提名的貿易代表戴琪。(路透)

美國總統拜登提名 的貿易代表戴琪 （Katherine Tai）表示，她將努力確保前川普政府對數千億美元中國 進口商品加徵的關稅具有恰當性，暗示此一政策不會馬上做出調整。

戴琪上周出席提名確認聽證會後，再以書面方式回答參議員提問表示：「如果（提名）獲得確認，我將與國會合作，以確保那些關稅能恰當回應中國的行事；反映其對美國企業、勞工和消費者的影響；並且支持美國對新冠疫情的應對。」

她上周在聽證會上說，中國必須遵守與美國簽署貿易協定的承諾，由此釋出迄今為止最強烈的訊號：拜登政府擬以前任政府的協議為基礎、而非予以廢除。

戴琪說：「根據拜登政府的評估，我們將制定出正面迎擊中國挑戰的全面戰略。如果（提名）獲得確認，作為全面檢討的一環，我將評估中國對第一階段協議的遵循情況，確保其履行承諾。」

她並補充說：「我願意探討廣泛的選項，包括雙邊磋商，以解決長期以來中國不公平貿易作法帶來的問題。然而，如果這些磋商證實效果不彰，我將毫不猶豫採取行動。」她沒有具體說明後果。

參院金融委員會據傳周三將對包括戴琪在內拜登提名的多位政府官員進行表決。根據彭博資訊，國會兩黨議員均對戴琪讚譽有加，目前廣泛預期她的提名可輕鬆過關。