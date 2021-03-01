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美議員提決議案籲廢除一中政策 美台正式建交

中央社華盛頓1日專電
共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）與裴利（Scott Perry，圖）2月26日提出共同決議案（Concurrent Resolution），呼籲美國摒棄過時的「一中政策」，改承認台灣為獨立國家、非受中華人民共和國治理或為其領土一部分的客觀事實。Getty Images
共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）與裴利（Scott Perry，圖）2月26日提出共同決議案（Concurrent Resolution），呼籲美國摒棄過時的「一中政策」，改承認台灣為獨立國家、非受中華人民共和國治理或為其領土一部分的客觀事實。Getty Images

美國國會眾議員帝芬尼、裴利近日提出決議案，呼籲美國與台灣恢復正式邦交，終結過時的「一中政策」。決議案也要求美方支持台灣國際參與，並啟動美台洽簽自由貿易協定程序。

共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）與裴利（Scott Perry）2月26日提出共同決議案（Concurrent Resolution），呼籲美國摒棄過時的「一中政策」，改承認台灣為獨立國家、非受中華人民共和國治理或為其領土一部分的客觀事實。

決議案表示，台灣本島與離島從未受中共管轄或統治，但北京卻持續非法宣稱對台灣享有主權，並將所謂「一中政策」武器化，阻擋台灣以會員身分參與聯合國、世界衛生組織（WHO）及奧運等活動。

決議案指出：「『一中政策』既過時，也對美台人民無益處，且無法反映台灣70多年來皆為主權獨立國家的明顯事實。」

在這背景下，決議案呼籲美國總統承認台灣民選政府合法性、正常化美台外交關係並允許兩國互派大使；總統也應廢除限制美台官員溝通往來的準則。

此外，決議案敦促美國貿易代表署（USTR），啟動與台灣簽署自由貿易協定（FTA）的正式洽簽程序。自總統蔡英文去年8月鬆綁美豬、美牛進口限制以來，美國國會呼籲美台洽簽FTA的聲浪不斷。

針對台灣國際參與，決議案也呼籲美國總統、駐聯合國大使與相關官員，支持台灣在聯合國及其他美國為會員國的國際組織內，取得正式會員身分。

帝芬尼今天透過新聞稿表示，過去40多年來，美國兩黨總統皆複誦北京的「台灣是共產中國一部分」之謊言，即便客觀事實並非如此，「是時候廢除這項過時政策了」。

帝芬尼去年9月也曾提出類似決議案，但未能在上屆國會屆滿前排上委員會，最後無疾而終。

共同決議案獲國會兩院通過後，將分別送交參議院秘書長、眾議院議事員簽署。由於此類決議案不會遞交總統簽署，故不具法律效力，僅代表國會態度立場。

台灣 美國 一中政策

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