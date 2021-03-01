全球不到1成人口有病毒抗體 群體免疫恐還需近5年

世衛估計，擁有2019冠狀病毒疾病（COVID-19）抗體的人數不到全球人口的1成。 美聯社

世界衛生組織（WHO ）首席科學家史瓦米那尚表示，世衛 估計，擁有2019冠狀病毒疾病（COVID-19）抗體的人數不到全球人口的1成，要達到群體免疫只能透過疫苗 接種。

根據印度「論壇報」（The Tribune），史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）昨天受訪時說：「擁有這個病毒抗體的人數，實際上不到全球人口的10%。當然在某些環境下，尤其是人口非常密集的都市聚落，一些區域已有5成、6成人口接觸過病毒並擁有抗體。」

這段訪問已透過世衛官方推特公布。

史瓦米那尚強調，要達成群體免疫，唯一的方式就是透過接種疫苗。

根據史瓦米那尚，目前已核准的疫苗可提供良好防護，避免出現重症、住院和死亡等情況。但疫苗對輕症和無症狀感染的效力，目前還在研究中。

根據新加坡 「海峽時報」（The Straits Times），自英國一名91歲老嫗3個月前成為全球接種疫苗的第一人後，迄今世界各地已施打逾2億3600萬劑疫苗。

雖然這個史上最大接種行動的步調正迅速加快，但按照現行速度，要讓全球多數人口都接種過疫苗，還得再等近5年。

根據彭博（Bloomberg）截至2月28日蒐集到的數據，要讓全球75%的人口都接種一款兩劑型疫苗，將耗費4.6年。而近期估算結果顯示，全球得有7成至9成人口接種完疫苗，才能達到群體免疫。