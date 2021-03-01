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WSJ：美國正拉攏盟友共組技術聯盟 對抗中國科技發展

編譯易起宇／綜合外電
為對抗中國科技發展，美國正在聯合盟國圍堵中國，和保持對中國的科技優勢。 路透
為對抗中國科技發展，美國正在聯合盟國圍堵中國，和保持對中國的科技優勢。 路透

美國總統拜登把美中關係描述為「民主」和「專制」兩種價值觀的衝突，掩蓋了美國政府更為務實的做法，也就是將結合盟邦為好幾個聯盟，聯手開發科技，目標是維持在半導體、人工智慧（AI）等先進技術領域領先中國的地位。

華爾街日報（WSJ）引述美國政府高級官員報導，美國已開始與其他盟國展開初步對話，預計這些對話將耗時數月。

美國這項策略為攻防並進，美國和盟國在整合彼此的資源後，研發支出可大幅超越中國，並且也能協調彼此政策，阻止中國獲得成為全球領導者的所需技術。中國的科技研發預算已幾乎與美國旗鼓相當。

美國國務卿布林肯先前在任命聽證會上表示：「我們對於確保科技民主國家能更有效團結，有強烈興趣，這樣我們才是準則和規範的塑造者。」

拜登政府一名高層官員表示，美國計劃依不同領域，組成不同的聯盟，但各聯盟基本上都會包括七大工業國（G7）的多數工業強國，再加上一些其他國家。

例如，聚焦於AI的聯盟可能包括以色列，以國被認為是AI領域的佼佼者；涉及出口管制的聯盟可能包括印度，以確保阻止中國進口某些技術。為鼓勵那些擔心得罪北京的國家加入，美國可能不會公開參與聯盟的國家名單。

知情人士說，這些聯盟最重要的是必須保持靈活，避免官僚體制的僵化。曾任小布希時代國務院官員的曼紐爾（Anja Manuel）說：「創造新的國際機構本身就是件大事，無需有任何行動。但牽扯到科技，就必須靈活。」

目前被認為適合創建聯盟的領域，包括出口管制、技術標準、量子運算、AI、生物科技、5G電信，以及規範監控技術的規定。但科技專家說，要創建的聯盟領域不能太多，否則會花太多時間，並使政府官員的負擔過重。

半導體科技是美國政府最希望創建聯盟的領域，因為運算晶片已成為推動現代經濟發展的重要力量。中國是全球最大的半導體市場，但超過八成晶片都仰賴進口、或由外國企業在當地生產的，尤其是先進晶片。

中國政府過去數十年來已斥資數百億美元，試圖建立世界級的晶片產業，目前仍落後於西方對手。拜登政府希望能延續這種形勢。

在前總統川普執政期間，美國曾與荷蘭合作，阻止荷蘭產的半導體製造設備出售給中國的中芯國際（SMIC），當時美國商務部也限制廠商出售晶片製造設備給中芯。

拜登政府正跟進實施這些限制措施。白宮表示，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與荷蘭總理外交暨國防顧問范呂文（Geoffrey van Leeuwen）2月已討論中國和先進技術等議題，進行了交談。

科技專家把半導體製造設備形容為「要塞科技」（choke point techonology），因為這項科技僅由美、日、荷三國主導，限制起來相對簡單。半導體聯盟的成員國還可能包括其他歐洲主要晶片生產國、南韓及台灣。

除了限制技術流入中國，半導體聯盟的成員國還可集中力量研發先進技術，包括資助數十億美元，在中國以外的地區興建半導體製造設施。

但行動太高調勢將引發北京的憂慮、甚至報復。北京已運用經濟影響力試圖嚇阻美國的盟國，例如在澳洲政府要求調查新冠病毒的起源後，中國便暫停進口澳洲的葡萄酒和煤炭，而台灣的加入半導體聯盟也將加劇中國政府的疑慮。

中國外交部表示，以美國為首的半導體聯盟違反了市場經濟和公平競爭的原則，只會人為地分隔世界，破壞國際貿易規則。

美國 中國 晶片

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