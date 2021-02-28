川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」

前總統川普出席保守派政治行動會議。(Getty Images)

卸任不滿兩個月之際，前總統川普 28日在「保守派政治行動會議」(Conservative Political Action Conference, CPAC)發表閉幕演講，以保守派年度大會高調重返全國視野，力證自己在美國 政壇的強勁勢力，並準備好清除黨內異己，在2022年期中選舉發揮主要作用。

伴隨「天佑美國」(God Bless The U.S.A.)的歌聲響起，川普28日在佛州奧蘭多舉辦的CPAC現身演講，儘管遲到一個多小時，但現場熱情不減，迎著全場「USA」的歡呼聲，川普先問「你們想我了嗎？」

影片來源：YouTube Reuters頻道

「我今天站在你們面前宣告，我們四年前開始的這場無與倫比的旅程遠未結束。 」川普表示，「我想讓你們知道，我將繼續與你們並肩作戰」，暗示自己將在2024年再選總統，說會「第三次擊敗民主黨」。

他說，美國的未來、文化、體制、邊境、最珍視的價值，正處歷史掙扎，「我們的安全、繁榮、作為美國人的特性(identity)處境危殆，前所未有」，但「我們最終會贏，美國將更強大、更偉大」。

「短短一個月時間，我們從『美國第一』變成『美國最後』。」川普抨擊拜登總統任內對移民乃至重啟學校的各項政策，稱拜登上任首月是美國現代歷史上最糟糕，指他的政策反工作、反家庭、反邊境、反能源、反女性、反科學，他刻意又把新冠病毒稱為「中國病毒」，並喊話拜登「現在就給我把學校開了」。

他說自己不會另起爐灶新建黨派，「我們已經有共和黨 了，那是假新聞的說詞」；川普表示，共和黨未來要做一個捍衛美國工薪家庭社會、經濟與文化利益和價值的黨派，不計膚色、種族或宗教信仰，「共和黨相信，公民的需求必須優先。」

過往卸任總統多在離任後保持低調，川普此次發表演說的CPAC，是其卸任後共和黨首個重大活動，與會者整個周末都沈浸在川普「選舉舞弊」的不實指控中，並否認川普對國會暴亂負有任何責任，同時他們也繼續討伐「取消文化」、極端社會主義和大科技公司，凸顯共和黨風向已偏離主流政治軌道，進一步向極右轉變。

CPAC在川普出場前的視頻中，反覆宣稱保守派為捍衛自由，不惜一切對抗美國的社會主義之勢，更把川普塑造成在美國國內與國際社會對抗社會主義與共產主義的最有力鬥士。

CPAC在川普演講之前所做的2024總統候選人民調(straw poll)，也顯示他在共和黨內仍具極大影響力，川普以55%的支持率名列第一，佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)以21%名列第二，另有68%受訪者支持川普在2024年再選。

一年一度的CPAC由美國保守聯盟(American Conservative Union)舉辦，首屆大會可追溯到1974年，前總統雷根曾是首位主講嘉賓；CPAC也多次在立場上反覆，例如2016年曾對川普警覺，導致後者取消了在會上演講的計畫，但之後一年又對川普全然接受。

該聯盟前主席卡登納斯(Al Cardenas)28日表示，此次會議將是川普的加冕禮(coronation)，「他將繼續確保讓人們知道，他才是共和黨實際上的領導，而那些不願追隨其腳步的人，將付出代價」。