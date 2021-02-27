華府擬與台日韓打造供應鏈 美學者：北京難阻止

美國正串聯台灣、日本與韓國等夥伴，建立「較不依賴中國」供應鏈，美國學者分析，這是中國擠壓台灣產生的意外後果之一，北京難阻止。路透

媒體報導，美國 正串聯台灣 、日本與韓國等夥伴，建立「較不依賴中國 」供應鏈，美國學者分析，這是中國擠壓台灣產生的意外後果之一，北京難阻止。

「美國之音」（VOA）報導，全球車用晶片缺貨，歐美等先進國家紛紛向全球晶圓代工龍頭台積電求援，日本「日經新聞」24日披露，美國正構思為晶片及其他具有重大戰略性產品建立「較不依賴中國」供應鏈，例如在半導體方面與台灣、日本及韓國合作；在稀土方面與澳洲合作。

對於台灣是否可能如報導所言納入由美國與印太國家共同組成的供應鏈安全正式聯盟，美國史丹福大學（Stanford University）胡佛研究所（Hoover Institution）研究員及「台灣與印太地區」（Project on Taiwan in Indo-Pacific）專案負責人祁凱立（Kharis Templeman）說：「有可能啊，我不認為有什麼不可以。」

祁凱立表示，蔡英文政府已表達對這種想法的興趣，若這也是美國總統拜登（Joe Biden）政府的優先事項，雙方應該可以就此展開討論，這也是北京自2016年以來對台灣不斷施壓所產生的反效果之一。

他說，若美國與台灣有這種務實合作，北京沒有太多工具可以阻止或反對來達到懲罰美國的目的，如果他們有這種協商，現在有更多空間可以進行對話，而不需要擔心北京可能傷害台灣。

對於日經新聞的報導，美國之音指出，駐美代表蕭美琴回應，除了之前白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）曾致函經濟部長王美花，就台灣積極協助車用晶片表達感謝，美方還沒有就「行政命令的內容以及執行模式」與台灣討論。

美國總統拜登24日簽署行政命令，指示各部門對於須使用晶片的產品如手機與電動車，還有電動車的電池，以及美國工業及國防產業至為重要的礦物和戰略物資像稀土等，就此4大類別脆弱性展開為期百日的全面評估。

拜登還下令，針對國防、公共衛生、資訊通信技術、運輸、能源及糧食生產等6大領域供應鏈執行長達一年的評估，以增強美國供應鏈的韌性。

不過白宮國安會國際經濟關係與競爭力資深主任哈洛（Peter Harrell）當天在介紹行政命令內容的記者會曾表示，他不想透露特定外交對話的細節，但「很清楚的是，台灣是美國的一個重要夥伴，我們和他們有過建設性的談話」。

此外，民主黨籍密西根州聯邦參議員斯塔貝諾（Debbie Stabenow）25日在美國貿易代表提名人戴琪的任命聽證會說，她曾經為密西根州汽車及其他電器製造商晶片短缺問題與台灣駐美代表蕭美琴會面，她很高興拜登採取行動處理美國供應鏈安全的問題。

美國之音的報導說，去年疫情爆發之初美國個人醫療防護用品如口罩等短缺，各方開始注意到美國過於依賴中國市場來源，華府則深入思考供應鏈安全的問題。

即因如此，台灣在全球供應鏈的角色受到重視，前總統川普（Donald Trump）政府去年11月與台灣舉行「經濟繁榮夥伴對話」，雙方針對包括半導體、5G及供應鏈安全等項目簽署合作備忘錄。

美國之音引述日經新聞的報導也提到，華府從去年秋天就開始呼籲台灣、日本及澳洲等擁有高價值技術或資源的經濟體，應將他們的供應鏈與中國脫鉤。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點