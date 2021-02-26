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布林肯「出訪」加墨 籲中國釋放2加拿大公民

中央社／華盛頓26日電
布林肯26日在華盛頓透過視訊連線方式「虛擬出訪」墨西哥與加拿大。（美聯社）
布林肯26日在華盛頓透過視訊連線方式「虛擬出訪」墨西哥與加拿大。（美聯社）

美國國務卿布林肯今天以虛擬方式訪問墨西哥與加拿大，是他上任來首次「出訪」。談到遭中國羈押的2名加國公民，布林肯強調，美國堅定聲援加拿大，北京應立即無條件放人。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響，布林肯（Antony Blinken）直到上任剛好滿一個月的今天才首度「出訪」，目的地選在墨西哥與加拿大，不過訪問是以虛擬方式進行。

布林肯以預錄影片方式與美國駐美墨邊界官員連線，透過鏡頭帶他參觀美國德州艾爾帕索（El Paso）與墨西哥華雷斯城（Ciudad Juarez）邊境管制站，象徵性為今天的出訪行程揭開序幕。

布林肯上午接連透過視訊會晤墨西哥外長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）、經濟部長克勞希爾（Tatiana Clouthier），下午則與加拿大外長賈諾（Marc Garneau）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）虛擬會面。

布林肯結束一天行程後在國務院召開記者會。他笑稱，虛擬出訪的好處就是沒有時差，壞處就是無法累積飛行里程；疫情期間只能創意發想，但透過科技仍能讓美國與盟友互動連結，做到實際出訪能做的事。

布林肯表示，他今天與雙方談論多項議題。與墨方談到雙邊貿易、氣候變遷及關係到兩國的安全議題。在加國他則延續總統拜登（Joe Biden）上週與杜魯道的會談，並與賈諾在氣候變遷、於西半球推廣民主價值，及強化雙邊防衛與安全等議題上，有更細節的討論。

由於拜登上周公開聲援2018年遭中國羈押，且去年被以涉嫌為境外刺探國家祕密和情報罪名起訴的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和加籍商人史佩弗（Michael Spavor），記者詢問布林肯，拜登政府究竟打算採取何種作為，確保兩人能被釋放。

布林肯表示，美國堅定聲援加拿大，堅持這2人應立即無條件被釋放。他說：「受到這個案件啟發，加國發起一項重要倡議行動，要集結其他國家反對因政治目的任意將人拘留，但不僅限於此案。我們有看到些許國家有此作為，包括中國。」

布林肯說，這項議題已讓數十個國家團結在一起，美國也強力支持。他希望加國的倡議行動能持續發酵，為反對任意拘留建立新的國際常規。

布林肯26日表示，美國堅定聲援加拿大，堅持被中國關押的兩位公民應立即無條件被釋放...
布林肯26日表示，美國堅定聲援加拿大，堅持被中國關押的兩位公民應立即無條件被釋放。（美聯社）

布林肯 美國 加拿大

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