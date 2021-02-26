前防長蓋茨：美應放棄戰略模糊 要兩岸不得片面改變現狀

前國防部長蓋茨(Robert Gates)26日表示，美國應該考慮放棄長期以來的「戰略模糊」，明確告訴台海兩岸，不得單方面動武或尋求獨立、改變現狀。(取自國防部網站)

曾分別在共和黨與民主黨政府擔任國防部長的蓋茨(Robert Gates)26日表示，在美中多面向競爭中，他最為擔心台灣 局勢，台海局勢非常危險，美國 該考慮放棄長期以來的「戰略模糊」(strategic ambiguity)，明確告訴兩岸，不得單方面動武或尋求獨立，改變現狀。

蓋茨26日參加華盛頓郵報的線上活動，被問到中國 對台灣造成的威脅時說，「我認為這是非常危險的情況。」

蓋茨說，在美中多面向競爭中，他最為擔心台灣局勢。

蓋茨表示，中國國家主席習近平一直致力在其任內，將香港和台灣重新收歸中國，這將可讓習近平處於「毛澤東領導1949年革命成功」相同的歷史地位。

蓋茨說，習近平有很多種方式可以施壓台灣，例如孤立台灣，禁止武器進入台灣，「若這麼做可能會引起與美國的對抗」，這是潛在危險的局勢(dicey situation)。

蓋茨說，考量到習近平可能的做法，美國應該認真考慮，是時候放棄在台灣議題上，長期以來的「戰略模糊」。

「告訴中國人，若無緣無故對台灣採取行動，美國將會支持台灣。」蓋茨說，「同時告訴台灣人，若單方面改變現狀或爭取獨立，就得靠自己。」

蓋茨表示，隨著中國軍事實力增強，中國可能對台採取行動，或是判斷自己能在意料之外的對抗中獲勝。

蓋茨舉例，解放軍多次進入台灣防空識別區、越過海峽中線，或是派遣戰鬥機、轟炸機及戰艦在台灣附近航行，種種一大堆的威脅舉動。

拜登總統就任一個月餘，美國海軍第七艦隊數度行經南海，並兩度派遣驅逐艦穿越台灣海峽，兩岸國防部均稱掌握美國行動；解放軍日前表示，美國的行為是在製造台海風險因素，破壞區域和平穩定，揚言隨時應對一切威脅挑釁。

蓋茨表示，經歷1950年代中國與台灣在金門與馬祖對抗的危機，要再激發美國人支持台灣，奪回這類島嶼會非常困難；因此，習近平可能會考慮奪取接近中國、由台灣實際控制的島嶼，這可能會是一種蠶食戰略(nibbling strategy)。

蓋茨曾任美國中央情報局局長，並先後獲得共和黨小布希總統，與民主黨歐巴馬總統青睞，出任國防部長。