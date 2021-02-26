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美爆炸性情報解密：沙烏地王儲批准殺害記者卡舒吉

美控王儲批准殺害記者卡舒吉 沙烏地駁斥不實

中央社／利雅德26日電
沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼。圖為他2018年出席軍方活動。（路透資料照片）
沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼。圖為他2018年出席軍方活動。（路透資料照片）

美國今天公布情資報告，指稱沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德‧沙爾曼批准殺害記者卡舒吉。沙烏地隨後表示，「全面駁斥」報告中「負面、不實且令人無法接受」的評估。

美國報告說，沙烏地實質領導人穆罕默德‧沙爾曼（Mohammed bin Salman）2018年批准在土耳其伊斯坦堡的行動，要捕捉或殺害「華盛頓郵報」專欄作家卡舒吉（Jamal Khashoggi）。美國對部分涉案人士祭出制裁，但不包括穆罕默德．沙爾曼。

沙烏地新聞社（SPA）報導，沙烏地外交部在聲明中說：「沙烏地阿拉伯王國全面駁斥報告中與沙國領導層有關的負面、不實且令人無法接受的評估，且注意到報告中包含不正確的訊息和結論。」

聲明還說：「犯案者是一群違反所有相關規定的人…沙國領導層已採取必要措施，確保這種悲劇永遠不會再發生。」

沙烏地法院去年判決卡舒吉命案8名罪犯7至20年徒刑。由於卡舒吉家屬曾聲明已經原諒，使凶手死罪得到赦免。

卡舒吉生前堪稱中東最具影響力記者，經常撰文批評沙烏地王儲。卡舒吉2018年10月2日前往沙烏地駐伊斯坦堡總領事館準備領取再婚所需證明文件，卻遭到殺害，至今尚未尋獲的遺體據信遭到肢解。

路透社報導，這起命案引發全球憤慨，讓沙烏地王儲改革形象蒙塵，也導致美國與這個最親密的阿拉伯盟國關係緊繃。

法新社提到，美國今天公布情資報告解密後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，華府希望「重新校準」與沙國的關係，但不是讓關係「破裂」。沙國是美國在中東地區的長期安全合作夥伴之一。

儘管不滿美方的報告，沙烏地仍強調希望維持雙方關係。

沙烏地外交部表示：「沙烏地阿拉伯與美國的夥伴關係堅實持久。我們期盼維持長期持續形塑沙國與美國強韌戰略夥伴關係架構的基石。」

美國 沙烏地阿拉伯 布林肯

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