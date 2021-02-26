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不計前嫌？麥康諾：若共和黨2024提名川普 絕對支持

中央社／華盛頓25日電
前總統川普(左)與參院共和黨領袖麥康諾。(Getty Images)
前總統川普(左)與參院共和黨領袖麥康諾。(Getty Images)

美國聯邦參議院共和黨少數黨領袖麥康諾曾就1月6日國會大廈暴動一事譴責前總統川普，反遭抨擊。但麥康諾（Mitch McConnell）今天說，若共和黨提名川普角逐2024年總統大位，他絕對票投川普。

川普上周批評麥康諾是個「抑鬱、陰沉、不苟言笑的政治走卒」，還說「共和黨參議員要是繼續追隨他為領袖，就不會再得勝」。

麥康諾今天表示，預料共和黨2024年總統候選人提名會是公開競爭。當被問及，若川普獲提名，是否會投票給川普時，麥康諾毫不猶豫地表示支持。

麥康諾接受福斯新聞（Fox News）訪問時說：「（投給）黨的提名人？那當然了！從現在到2024年，還會發生很多事。我認為至少有4名成員打算角逐總統，還有一些州長或其他人士。應該會是相當公開的競爭。」

路透報導，預期川普將於28日在佛羅里達州奧蘭多（Orlando）召開的保守派政治行動會議（Conservative Political Action Conference）上談到2024年參選總統的可能性。

有關川普的演說，麥康諾說：「對於前總統的發言場合或內容，我沒有任何建議要給。」

至於兩人先前的言詞交鋒，麥康諾表示：「過去發生的事與現在無關。我們正往前邁進。」

川普的支持者1月6日闖入美國國會大廈，企圖推翻川普在去年11月大選敗給民主黨籍拜登的結果，最後造成5人喪生，包括一名員警。

眾院先前以川普不斷宣稱總統大選被竊、進而煽動國會暴動的指控來彈劾川普。參院就彈劾案的表決結果為57票有罪、43票無罪，未跨過定罪所需的2/3多數門檻，之後麥康諾在議場聲明，川普要為國會攻擊事件「負起實際上和道德上的責任」。

共和黨人本周為了川普即將現身保守派政治行動會議一事，在國會掀起內鬥。眾院共和黨黨團會議主席麗茲．錢尼（Liz Cheney）表示，她認為川普不應該在共和黨或美國的未來扮演任何角色。

川普 麥康諾 共和黨

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