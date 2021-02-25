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法新社統計：全球染疫死亡總數破250萬大關

里程碑！美已打5000萬劑疫苗 17%成年人已接種

編譯林梅婕／綜合25日電
CDC指全美已有17%成年人接種了新冠疫苗。(路透)
CDC指全美已有17%成年人接種了新冠疫苗。(路透)

拜登總統上任37天，截至25日，新冠肺炎的疫苗分發數量累積達到5000萬劑，不僅是美國抗疫的新里程碑，也是全國染疫死亡人數突破50萬大關後最好的消息；根據聯邦疾病防治中心(CDC)的統計，目前國內有17%的成人至少已接種一劑疫苗。

拜登承諾將在上任100天內提供全國人民1億劑的新冠肺炎疫苗接種；他25日說，距離目標又近了一步，「只要有愈多人接種疫苗，我們就能愈快戰勝疫情。我們還剩一半的路要走，只要在37天內完成其他50萬劑疫苗的接種就好，我們已經比計畫超前了好幾個禮拜。」

目前國內有4500萬人以上接種至少一劑的輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗，超過2000萬人已完成兩劑疫苗接種；拜登也預測，春季末期將有機會提供全國所有人民足夠的疫苗。

同時，疫苗製造商更保證生產進度一切正常，將在7月前提供6億劑疫苗；而聯邦食品暨藥物管理局(FDA)也即將批准輝瑞疫苗儲存在一般冷動櫃中，無須再像之前一樣儲存在超低溫環境。

輝瑞和莫德納現階段都致力於提升疫苗產量，莫德納更計畫4月前將運送配額提升兩倍，莫德納總裁霍奇(Stephen Hoge)說：「我們的目標是在5月底前完成第二批為數100萬劑的疫苗運送配額，而第三批100萬劑疫苗的配送也計畫在7月底前完成，比原定計畫還超前兩個月。」

另外，嬌生集團(Johnson & Johnson)也已向FDA提出該公司疫苗的緊急使用授權申請，預計最快本周末前可獲得批准。

根據最新統計，全美確診人數連續兩天微幅成長，但住院比率卻已連續40天持續下降；截至24日的住院率和上個月同一時段相比，降幅超過51%，加護病房的住院率更是連續四天維持在1萬2000人以下。

國內染疫死亡人數雖然已達到50萬8084人，不過統計絕大部分仍來自疫情最嚴重的加州洛杉磯地區。

據約翰霍普金斯大學(JHU)的數據顯示，加州成為全國染疫死亡人數率先突破5萬人的州，為全國之冠，目前確診人數已超過355萬人。

疫苗 莫德納 拜登

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