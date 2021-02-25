克魯曼評德州大斷電教訓：怎拿電力比酪梨？

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

自然災害令人猝不及防，颶風、暴雪或海嘯來襲總是暴露出弱點：未能事先投資 、防患於未然。但紐約時報專欄作家克魯曼 （Paul Krugman）指出，德州 大斷電不只暴露出一些缺失，還凸顯出該州能源政策背後的邏輯完全謬誤。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐時專欄撰文指出，德州電力市場自由化程度比全美其他州都來得深且遠，躉售電價訂有上限但高聳入雲。而且基本上缺乏謹慎監管，例如未要求電力公司維持備用容量，也未要求業者投資防護隔離設施，以限縮極端氣候可能造成的影響。

按照德州能源政策背後的邏輯，這些監管沒有必要，因為「神奇的市場力量」會擺平所有問題。萬一需求激增或供應中斷（這回在極端寒流侵襲下都發生了），將導致價格高漲，給仍能持續運轉的電力供應商帶來豐厚利潤，因此應可鼓勵業者投資鞏固供電系統。

這種邏輯有什麼毛病？克魯曼比喻說，德州能源政策似乎認為可把電力當作酪梨般看待。2019年酪梨供應短缺造成價格暴漲，反映需求激增以及加州歉收，沒人呼籲特別調查此事並制定新法令規範酪梨生產者。同理，有些人士也認為上周德州大斷電也沒什麼過錯好責怪，例如德州電力市場重要擘劃者哈佛教授霍根（William Hogan）就宣稱，電價飆升儘管「不便民」，但整套系統就是這麼運作的。

但克魯曼強調，電力並非酪梨，若用同樣方式對待，注定會釀成災難，他舉出以下三個理由：

一，電力在現代生活中不可或缺，重要性少有別的商品可相提並論。沒有酪梨配吐司吃，不會餓死人；沒電則可能死人，特別是對需用電暖器防寒的家庭而言。

即使缺電期間電價飆高，就能給供電商足夠誘因，把長時間停電導致的人命和經濟損失納入考量嗎？這令人十分懷疑。

二，電力是經由整套系統供應—即使系統中某個成員基於防患未然而投資，但若其他成員並未照辦，也是枉然。如果某座天然氣發電廠老闆為發電機做了隔離、防凍措施，但若輸運商的天然氣管線或天然氣井頭凍結了，也起不了作用。

由此看來，電力市場自由化，就能確保整個系統能在壓力下正常運作嗎？恐怕不是如此。

三，靠緊急期間價格飆高提供業者誘因的電力系統，實際上並不可行，也會遭遇政治阻力。

在極端寒流侵襲下仍有電可用的德州家庭，起初可能暗自慶幸，直到收到電費帳單才發現，短短幾天的電費就高達數千美元！這些用戶有的負擔不起，有的則火冒三丈。

德州共和黨籍參議員克魯茲也推文飆罵：「任一家電力公司都不該趁天災揩油圖利。」他並呼籲「州與地方監管官員」採取行動「防止這種不公不義」。

克魯曼說，倘若連克魯茲都相信，監管官員在防止電力公司發災難財方面應有所作為，這將全部抹除給民營企業預防災害的財務誘因，進而瓦解「電力市場徹底解除管制」背後的全套假設基礎。

德州主政的共和黨官員會因而記取教訓、修正能源政策嗎？從官員不思檢討反怪綠能可知，答案是否定的。但對右翼政治和媒體圈外的其他人而言，德州大斷電事件暴露出「自由市場基本教義黑暗、寒冷的一面」，這是世人該銘記在心的教訓。