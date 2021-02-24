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拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

記者胡玉立／綜合報導
拜登(左一)入主白宮後，他的家庭成為人們談論話題。圖中左二為第一夫人吉兒‧拜登，右一為兒子杭特．拜登。(Getty Images)
拜登(左一)入主白宮後，他的家庭成為人們談論話題。圖中左二為第一夫人吉兒‧拜登，右一為兒子杭特．拜登。(Getty Images)

「每日郵報」24日的獨家報導狂掀拜登總統次子杭特．拜登(Hunter Biden)極具爭議的浪子紊亂情史；報導指杭特與寡嫂荷莉．拜登(Hallie Biden)同居之際，同時與荷莉的姊姊、有夫之婦伊利莎白‧史康蒂(Elizabeth Secundy)暗通款曲。報導聲稱從杭特的廢棄電腦中，挖出杭特與史康蒂的私密對話，荷莉痛斥杭特「欺騙感情」的電郵也隨之曝光。

杭特長兄波．拜登(Beau Biden)2015年5月因腦癌去世後，已婚但分居中的杭特與寡嫂荷莉開始交往；兩人2017年公開承認固定交往，拜登曾發聲明對次子與長媳的戀情表示祝福，但每日郵報這篇報導，透過杭特廢棄筆記型電腦還原的對話資料，揭露杭特2016年與荷莉交往同時，另與荷莉已婚的姊姊史康蒂互致示愛簡訊。

他傳示愛簡訊喊教手淫 她稱愛上「王子」

報導指出，杭特2016年9月寫簡訊給史康蒂，說要教她如何手淫、要送她內褲，還說他深夜仍像13歲一樣看色情片；史康蒂則稱呼杭特為「王子」，說她愛他。

每日郵報報導，杭特與史康蒂關係至少持續到2018年，電腦文件顯示兩人曾在2018年7月租屋同住；荷莉曾在2016年7月寫電郵給杭特，痛斥他欺騙她。

現年49歲的史康蒂育有三名子女，2015年與結婚15年的丈夫喬爾史康蒂(Joel Secundy)分居，三年後正式離婚。

現年51歲的杭特2015年與第一任妻子凱瑟琳(Kathleen Buhle)分居，2017年正式離婚；他與同齡的荷莉自2016年開始伴侶關係，2019年結束。

每日郵報指出，杭特的筆記型電腦在2019年送至德拉瓦州一家電腦維修店後，落入多家媒體和聯邦調查局的手裡，也讓他陷入諸多困境。

杭特回憶錄將出版 現任妻子見面6天就結婚

杭特的個人回憶錄即將出版，據稱他將透露自己的個人生活及試圖脫離酗酒和毒品的細節。

杭特的私生活爭議性十足，他共有五名子女，其中之一是與一脫衣舞孃所生，他一度否認這段親子關係。

2019年，杭特與現任妻子梅麗莎(Melissa Cohen)只見面六天就結婚。兩人現在育有一名一歲孩子，以杭特已故哥哥命名。

拜登 德拉瓦州 毒品

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