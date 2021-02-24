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拜登將簽行政命令強化供應鏈 白宮：台灣是重要夥伴

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拜登將簽行政命令強化供應鏈 白宮：台灣是重要夥伴

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統拜登。 (美聯社資料照片)
美國總統拜登。 (美聯社資料照片)

因應全球半導體晶片短缺，美國總統拜登24日將簽署行政命令，下令盤點包括半導體和先進封裝在內的4項關鍵產品，建立彈性供應鏈，並推動必要投資，維持美國的競爭優勢與國家安全。

白宮國家經濟會議副主席法濟利（Sameera Fazili）24日先在例行記者會上說明行政命令內容，稱這是要解決眼前的供應鏈危機，並預防未來可能的問題，預計在1年內完成對4項關鍵產品和6大領域的盤點。

在簽署行政命令之前，白宮已與台灣聯繫試圖解決車用晶片短缺問題，白宮國家經濟會議主席狄斯（Brian Deese）日前致函台灣的經濟部長王美花，感謝協助解決晶片短缺問題。

被問到台灣如何回應美國的晶片需求，法濟利（Sameera Fazili）表示，台灣是美國的重要夥伴，雙邊已進行建設性對話，但不願透露具體外交對話內容。

對於拜登最新行政命令，中華民國駐美代表蕭美琴表示，「美方還沒跟我們討論到行政命令內容」，也沒有說明未來的執行模式。

根據白宮事先公布的新聞資料，100天內要盤點4項關鍵產品，包括半導體晶片與先進封裝、大容量電池（像是電動汽車用電池）、稀土礦物和藥品。

這項行政命令也將指示，1年內檢視國防工業、公共衛生、通訊科技、交通、能源和農產品與糧食生產共6大領域，檢視其供應鏈風險評估，並提出建議改善措施；並建立每4年一次的審查程序。

根據日本經濟新聞報導，拜登政府將與同盟國和台灣等亞洲國家合作，打造半導體與電池等重要零件供應鏈，擺脫對中國的依賴。

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