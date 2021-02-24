準貿易代表戴琪 料政策將聚焦勞工問題

獲美國總統拜登提名的準貿易談判代表戴琪（圖）有機會在25日的任命聽證會上闡述自己就任後的實質行動。取材自白宮網頁whitehouse.gov

獲美國 總統拜登 任命，負責改造美國貿易政策，以更重視勞工 和「美國老百姓」而非企業的準貿易談判代表戴琪，有機會在25日的任命聽證會上闡述自己就任後的實質行動。

路透報導，產業界、美國從中國到歐盟的貿易夥伴、勞工團體和國會議員數月來無不急切期待戴琪（Katherine Tai）在聯邦參議院財政委員會的聽證會，紛紛等著要在戴琪人事案確定後立刻加以遊說。

身為全球最大經濟體、最大進口國、僅次中國的第二大出口國美國的貿易代表，戴琪將發揮龐大影響力，特別是在前總統川普任內引發的4年貿易動盪後。

美國聯邦眾議院歲計委員會首席貿易律師戴琪，被外界視為堅定不懈的談判者，對中國了解甚深。戴琪近日因在美墨加貿易協定中加入更嚴格的勞工和環保標準，獲各界肯定。

戴琪對她的具體計畫一直有所保留，不過產業官員和國會助理都認為，有一件事情非常明確，即戴琪將納入勞工問題。

戴琪1月向對外貿易委員會（National Foreign Trade Council）表示，美國貿易政策必須「以勞工為中心」，著重之處在於人們是工資勞動者，而非僅是消費者，這點也是拜登政府其他首席經濟政策專家一再強調的關鍵訊息。

美國代表團近日在聯合國對緬甸違反勞工權益和強迫勞動的紀錄表達憂心，政府官員表示，這番發言也反映出美國加強關注本國和國外勞工。

即將上任的世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表示，拜登的貿易官員也認同她的看法，即必須讓貿易與老百姓息息相關，以重建對這個全球貿易組織和全球經濟的信心。

雖然英國、肯亞、日本等國大聲疾呼與美國簽訂新的貿易協議或擴大既有協議，但在全面檢視川普貿易政策前，拜登政府已擱置任何新協商。