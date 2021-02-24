我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

準貿易代表戴琪 料政策將聚焦勞工問題

極端寒流過後 德州鑽油業者已恢復80%產能

準貿易代表戴琪 料政策將聚焦勞工問題

中央社／華盛頓23日綜合外電報導
獲美國總統拜登提名的準貿易談判代表戴琪（圖）有機會在25日的任命聽證會上闡述自己就任後的實質行動。取材自白宮網頁whitehouse.gov
獲美國總統拜登提名的準貿易談判代表戴琪（圖）有機會在25日的任命聽證會上闡述自己就任後的實質行動。取材自白宮網頁whitehouse.gov

美國總統拜登任命，負責改造美國貿易政策，以更重視勞工和「美國老百姓」而非企業的準貿易談判代表戴琪，有機會在25日的任命聽證會上闡述自己就任後的實質行動。

路透報導，產業界、美國從中國到歐盟的貿易夥伴、勞工團體和國會議員數月來無不急切期待戴琪（Katherine Tai）在聯邦參議院財政委員會的聽證會，紛紛等著要在戴琪人事案確定後立刻加以遊說。

身為全球最大經濟體、最大進口國、僅次中國的第二大出口國美國的貿易代表，戴琪將發揮龐大影響力，特別是在前總統川普任內引發的4年貿易動盪後。

美國聯邦眾議院歲計委員會首席貿易律師戴琪，被外界視為堅定不懈的談判者，對中國了解甚深。戴琪近日因在美墨加貿易協定中加入更嚴格的勞工和環保標準，獲各界肯定。

戴琪對她的具體計畫一直有所保留，不過產業官員和國會助理都認為，有一件事情非常明確，即戴琪將納入勞工問題。

戴琪1月向對外貿易委員會（National Foreign Trade Council）表示，美國貿易政策必須「以勞工為中心」，著重之處在於人們是工資勞動者，而非僅是消費者，這點也是拜登政府其他首席經濟政策專家一再強調的關鍵訊息。

美國代表團近日在聯合國對緬甸違反勞工權益和強迫勞動的紀錄表達憂心，政府官員表示，這番發言也反映出美國加強關注本國和國外勞工。

即將上任的世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表示，拜登的貿易官員也認同她的看法，即必須讓貿易與老百姓息息相關，以重建對這個全球貿易組織和全球經濟的信心。

雖然英國、肯亞、日本等國大聲疾呼與美國簽訂新的貿易協議或擴大既有協議，但在全面檢視川普貿易政策前，拜登政府已擱置任何新協商。

美國 勞工 拜登

上一則

布林肯宣布美重返聯合國人權理事會 痛批中國人權不佳

延伸閱讀

施政要看民主黨中間派臉色 拜登頭大

施政要看民主黨中間派臉色 拜登頭大
拜登夫婦周五德州勘災 歐凱秀募款500萬元

拜登夫婦周五德州勘災 歐凱秀募款500萬元
灣區移民組織線上圓桌會議：拜登移民大改革 國會闖關前景難料

灣區移民組織線上圓桌會議：拜登移民大改革 國會闖關前景難料
「歐盟不是美國」官員：可與拜登合作 與中也有合作

「歐盟不是美國」官員：可與拜登合作 與中也有合作

熱門新聞

馬雲與「太子黨」之間的聯繫可追溯到馬雲擴展電子商務巨頭「阿里巴巴集團」年代。（路透）

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

2021-02-16 22:08
規模1.9兆疫情紓困法案22日在眾院通過第一關，圖為支票示意圖。(Getty Images)

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

2021-02-22 22:14
國會眾院議長波洛西。(路透)

眾院民主黨紓困案7重點 每戶減稅3100元

2021-02-16 21:43
全美新冠死亡人數逼近50萬大關，總統的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）說，即使美國放寬其他的防疫限制，到了2022年國內民眾可能仍要戴口罩。Getty Images

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

2021-02-21 14:08

1張圖看疫情：全美新冠死亡破50萬 紐約州確診破160萬

2021-02-24 03:00
周三清晨將有另一波冰雪降臨，德州、奧克拉荷馬州、阿肯色州及路易西安納州都將出現更多冰雪。美國東北部、大西洋沿海地區中部則在周四下午至晚間，恐將面臨更多冰雪及豪雨。圖為16日上午的芝加哥。(美聯社)

周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨

2021-02-16 12:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播
余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？

余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？
伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損

伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損
特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線