歐巴馬、史普林斯汀玩播客談成長故事 前2集暗諷川普？

前總統歐巴馬(右)在搖滾樂天王史普林斯汀(左)的家中，合作錄製播客，暢談兩人成長往事，播客共有八集在音樂串流平台思播(Spotify)播放。(美聯社)

前總統歐巴馬 與搖滾樂手史普林斯汀(Bruce Springsteen)合作播客(Potcast)，在線上音樂串流平台思播(Spotify)播放，共八集，漫談兩人的成長故事，歐巴馬也首次透露，學生時代遭一位同學種族歧視後，一拳打斷對方鼻子的往事。

頭兩集主題為「叛徒：生於美國 」(Renegades: Born in the USA)的談話在22日播出，是在史普林斯汀滿是吉他的新澤西州的家庭錄音室錄製；「叛徒：生於美國」的標題，似乎故意影射前總統川普曾不當質疑歐巴馬非美國出生。

思播公司過去三年在播客領域大步邁進，先前已與歐巴馬夫婦創立的高地製作公司(Higher Ground Productions)合作，而前第一夫人米雪兒的播客，是最受歡迎的原創節目。

歐巴馬競選總統期間，就與史普林斯汀開始了另類關係；歐巴馬在第一集播客中說，自從離開白宮 以來，兩人關係可達到深入對話。兩人回憶起一次白宮之行，史普林斯汀彈奏鋼琴、兩人演唱百老匯和摩城樂曲。

在第一集，兩人回想起那種猶如局外人長大後步入自己領域的感覺；在隨後幾集中，兩人談論了種族主義、父親角色和婚姻。這兩位男士的妻子也關係密切。

歐巴馬與史普林斯汀在思播播客上，也提起學生時代一段往事，同學在更衣室以種族污衊字眼叫他，便一拳打傷對方的鼻子。

歐巴馬在種族相關的談話中這麼說：「聽著，我在學校時，我有一個朋友，我們一起打籃球，有一回我們爭執，他用 「C 字眼」 (C word 指coon，侮辱黑人用字)罵我。」

「當時那位同學甚至可能不知道coon字是什麼，他只知道，『我可以這樣說來傷害你。』」59歲的歐巴馬大笑著說：「我記得我朝他臉上打，打斷鼻子。」

史普林斯汀聽了回應說：「幹得好！」

歐巴馬回憶：「我向他解釋，我說，『你從來沒有那樣叫我。』」

這段往事歐巴馬談了約13分鐘，據信這應該是這位前總統第一次公開討論這件事。

歐巴馬說，種族誹謗是主張自己地位高於他人，這樣的心理就是要用來污衊、否定某人。

歐巴馬在總統任內及離開白宮後，都一再談論種族主義對美國社會揮之不去的影響；歐巴馬提到，「我們仍對美國的理想抱有根本信念，不是懷舊，而是一個指引方向。」