曾扳倒甘比諾黑幫家族的前檢察官 加入川普稅務調查

前任聯邦檢察官波米朗茲(Mark Pomerantz)。Getty Images

紐約 郡區域檢察官(District Attorney of New York County)萬斯(Cyrus Vance Jr.)率領的前總統川普 及川普集團稅務調查小組，本月稍早添增一名重量級成員：曾在1990年代一舉扳倒甘比諾( Gambino)黑幫家族、擅長追查白領犯罪(White-collar crime)的前任聯邦檢察官波米朗茲(Mark Pomerantz)。

波米朗茲1997年至1999年間，擔任紐約南區美國聯邦檢察官，期間曾讓甘比諾黑幫家族首領約翰‧高狄(John A. Gotti)面對法律制裁。

波米朗茲對於涉及「詐騙 及貪汙集團犯罪法」(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act)案件以及企業違法情事、金融詐騙、稅務犯罪等領域，均有豐富經驗。

萬斯辦公室徵召波米朗茲加入調查川普稅務問題，被外界解讀為加強調查力道。萬斯針對川普及川普集團(Trump Organization)付給川普緋聞對象「封口費」是否觸犯州法的調查，已經進行約兩年半。最高法院22日裁定，萬斯辦公室得以取得川普個人所得稅及川普集團報稅資料。

萬斯辦公室上周對媒體證實，69歲的波米朗茲以區域檢察官特別助理身份，加入調查團隊。

路透社報導指出，波米朗茲加入團隊之後，旋即展開調查行動，首先訊問對象包括川普前任私人律師柯恩(Michael Cohen)。

2000年，波米朗茲卸下聯邦檢察官任務後，轉赴知名私人律師事務所保羅‧魏斯(Paul Weiss)執業，為大型企業及政府官員在聯邦法院或州級法院官司當中擔任辯護律師。