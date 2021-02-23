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拜登、杜魯多今首度線上峰會 討論如何因應中國等議題

中央社華盛頓22日綜合外電報導
美國總統拜登與加拿大總理杜魯多23日首次進行線上峰會。(路透)
美國總統拜登與加拿大總理杜魯多23日首次進行線上峰會。(路透)

美國高層官員表示，美國總統拜登與加拿大總理杜魯多23日將首次會晤，期間兩人將擘畫重建雙邊關係的「路線圖」，並觸及中國的不公平貿易作為與人權紀錄等議題。

這是拜登（Joe Biden）就任後美加領導人首次會談，一名美國政府的高層官員在會談舉行前表示，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，拜登將透過視訊連線會晤杜魯多（Justin Trudeau），使兩個鄰國由遠端而非面對面，擴展兩國共同價值。

這位官員今天表示：「我認為這次交流，或者是會晤，最大的收穫將是…重建美加合作路線圖。」

官員表示，雙方將在像是外交、交通或基礎設施，以及抗疫等多個領域，宣布「下一步行動」。

兩人將討論多項共同關切的優先議題，包括因應氣候變遷、加速北美洲經濟發展、北極議題，以及緬甸與委內瑞拉境內面臨的民主威脅。

杜魯多總理府表示，「由於在多個議題立場一致，像是氣候變遷或經濟復甦等，我們可以攜手做更多」，並表達相同的大局著眼觀點。

這位美方高層官員表示，不過雙方也將觸及棘手的中國「不公平貿易作為」、中國的人權紀錄與北京仍羈押兩名加拿大公民。

拜登決定撤銷闢建輸油管「基石XL」（Keystone XL）的許可，也是兩人會晤時可能提及的癥結點。這項輸油管興建方案，加國官方雖支持，但環保人士卻強烈反對。

官員指出，拜登就任當天，他就頒布行政命令撤銷這項許可，兌現競選承諾，並且「不會重新考慮這項決策」。

美加領袖峰會首先由拜登、副總統賀錦麗（Kamala Harris）、國務卿布林肯（Antony Blinken）與國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）會同加國的對口官員舉行45分鐘的閉門會談，隨後將展開更廣泛雙邊會商。

拜登 美國 杜魯多

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