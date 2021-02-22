我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登1.9兆紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

670人就1死、墓碑快不夠…佛奇：美防疫全世界最糟

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

記者顏伶如／綜合報導
規模1.9兆疫情紓困法案22日在眾院通過第一關，圖為支票示意圖。(Getty Images)
規模1.9兆疫情紓困法案22日在眾院通過第一關，圖為支票示意圖。(Getty Images)

規模1.9兆疫情紓困法案22日在眾院通過第一關，以19票贊成對16票反對在眾院預算委員會通過，本周稍後可望完成全院表決。由於聯邦失業補助津貼將於3月14日到期，民主黨積極爭取讓法案盡快立法，參院兩黨席次各半的情況下，民主黨則打算循預算協調(budget reconciliation)程序，就算沒有共和黨參議員投票支持，也能讓法案通過。

民主黨版本的紓困法案重點包括：

＊失業保險補助津貼提高為每周400元，發放期限延至今年8月29日。

＊延長疫情期間對於零工兼差者(gig workers)、自由業者(freelancers)的失業補助至8月29日。

＊為個人年收入7萬5000元以下民眾發放1400元紓困支票，夫妻合併報稅則家庭年收入15萬元以下。個人年收入10萬元以上，家庭年收入20萬元以上，紓困支票金額則遞減。

＊為育有兒女的家庭發放每名孩童每年最多3600元補助金。

＊逐步調升聯邦最低工資時薪，到2025年之前達到時薪15元目標。

＊200億元經費做為全國新冠疫苗計畫專款。

＊1700億元提供幼稚園到12年級(K-12)學校及高等教育機構重啟校園，並為學生提供援助。

＊3500億元為各州、地方政府及原部民部落提供補助。

➤➤➤漲最低薪、發1400元紓困金…眾院下周表決

紓困法案接下來將先進入眾院程序委員會，然後將交付全院表決。民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)表示，希望周末之前通過法案。

民主黨方面指出，紓困法案將能讓疫苗配送流程變得更有效率，也能協助目前正在領取失業救濟的全美1800萬餘民眾。民主黨高層先前紛紛表示，就在美國設法讓生活恢復正常軌道的同時，聯邦政府的紓困計畫必須有大手筆才行。

眾院預算委員會主席、民主黨籍肯塔基州聯邦眾議員亞爾穆斯(John Yarmuth)22日下午在聽證會開場說道：「如果沒有額外資源，我們將無法到達我們希望的目標。」

紓困 民主黨 眾院

上一則

拜登在WTO延續川普強硬路線 支持香港列為「中國製」

延伸閱讀

拜登在WTO延續川普強硬路線 支持香港列為「中國製」

拜登在WTO延續川普強硬路線 支持香港列為「中國製」
從比特幣談到公司稅 葉倫說了什麼？5重點總整理

從比特幣談到公司稅 葉倫說了什麼？5重點總整理
梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇
白宮國安顧問呼籲中國、WHO 病毒起源調查透明

白宮國安顧問呼籲中國、WHO 病毒起源調查透明

熱門新聞

馬雲與「太子黨」之間的聯繫可追溯到馬雲擴展電子商務巨頭「阿里巴巴集團」年代。（路透）

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

2021-02-16 22:08
國會眾院議長波洛西。(路透)

眾院民主黨紓困案7重點 每戶減稅3100元

2021-02-16 21:43
全美大半15日遭到罕見超低溫大風雪，陸空交通大亂，上億人受到影響。圖為德州奧斯汀市區被大雪覆蓋，居民合力協助困在雪中的轎車脫困。(Getty Images)

暴風雪襲美 48州2.45億人挨凍…德州最慘 全美燃料恐漲價

2021-02-16 02:30
過去兩周，全美50州的新冠肺炎確診病例均減少，據分析主因是人們妥善遵守防疫措施。圖為紐約市餐館上周末重新開放堂食後，只允許25%的入座率。(路透)

美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因

2021-02-16 09:35
全美新冠死亡人數逼近50萬大關，總統的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）說，即使美國放寬其他的防疫限制，到了2022年國內民眾可能仍要戴口罩。Getty Images

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

2021-02-21 14:08

1張圖看疫情：全美死亡破50萬 確診逾2817萬人

2021-02-22 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇
美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到
「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億
她被封「台灣第一女YouTuber」 高人氣全靠不露臉？

她被封「台灣第一女YouTuber」 高人氣全靠不露臉？
不是合成照！灰濛濛城市竟出現「晴天大樓」

不是合成照！灰濛濛城市竟出現「晴天大樓」