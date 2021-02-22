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拜登在WTO延續川普強硬路線 支持香港列為「中國製」

編譯劉忠勇／綜合報導
拜登政府駐WTO代表團支持前任將香港出口視為「中國製造」的決定，並主張WTO無權調解此事。（路透）
拜登政府駐WTO代表團支持前任將香港出口視為「中國製造」的決定，並主張WTO無權調解此事。（路透）

美國總統拜登延續川普政府兩項被批評可能破壞國際貿易體系的策略，讓外界原以為拜登可能以更溫和手段處理世界貿易組織（WTO）問題的希望破滅。

根據彭博周一取得的一份聲明，美國駐WTO代表團支持川普政府將香港出口視為「中國製造」的決定，並主張WTO無權調解此事，因為根據WTO世貿組織規則，成員國可以採取任何行動來維護「基本安全利益」。

美國代表團表示，「中國香港的局勢對美國國家安全構成威脅，不適合以WTO爭端解決機制來裁決國家安全問題。」

在2016年以前，WTO成員國普遍避免以國家安全理由維護自身貿易行為，因為這樣做可能會鼓勵其他國家紛紛推動保護主義政策。

●鋼鋁關稅

這種情況在2018年發生變化，普政府啟用一部冷戰時期的法律，以證明對進口鋼鋁徵收關稅的合理性。對此，加拿大、歐盟和中國等美國貿易夥伴向WTO提出爭端解決訴訟，預計今年內將有裁決結果。

自那時起，包括沙烏地阿拉伯、印度、俄羅斯在內的其他國家也紛紛在區域貿易爭端中引述WTO對國家安全理由的例外規定，貿易專家為此警告，這些做法可能削弱WTO調解爭端的能力。

拜登政府周一表示，美國一貫主張國家安全爭端不在WTO審查範圍內，因為這將侵犯成員國對自身安全利益做出判斷的權利。

儘管遭美國反對，WTO還是接受了香港相關爭端調查，將成立專家小組來審議並做出決定，這可能需要兩到三年時間。

●上訴機構仍處於癱瘓狀態

拜登政府在同一場會議上表示，不同意任命WTO上訴機構新成員。這個由七名成員組成的專家小組在2019年之前擁有國際貿易爭端最終裁決權。

拜登政府表示，之所以不同意，是因為與過去16年歷屆政府一樣，現任政府仍對上訴機構運作抱有「制度疑慮」。

WTO 美國 拜登

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