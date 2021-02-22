拜登在WTO延續川普強硬路線 支持香港列為「中國製」

拜登政府駐WTO代表團支持前任將香港出口視為「中國製造」的決定，並主張WTO無權調解此事。（路透）

美國 總統拜登 延續川普政府兩項被批評可能破壞國際貿易體系的策略，讓外界原以為拜登可能以更溫和手段處理世界貿易組織（WTO ）問題的希望破滅。

根據彭博周一取得的一份聲明，美國駐WTO代表團支持川普政府將香港出口視為「中國製造」的決定，並主張WTO無權調解此事，因為根據WTO世貿組織規則，成員國可以採取任何行動來維護「基本安全利益」。

美國代表團表示，「中國香港的局勢對美國國家安全構成威脅，不適合以WTO爭端解決機制來裁決國家安全問題。」

在2016年以前，WTO成員國普遍避免以國家安全理由維護自身貿易行為，因為這樣做可能會鼓勵其他國家紛紛推動保護主義政策。

●鋼鋁關稅

這種情況在2018年發生變化，普政府啟用一部冷戰時期的法律，以證明對進口鋼鋁徵收關稅的合理性。對此，加拿大、歐盟和中國等美國貿易夥伴向WTO提出爭端解決訴訟，預計今年內將有裁決結果。

自那時起，包括沙烏地阿拉伯、印度、俄羅斯在內的其他國家也紛紛在區域貿易爭端中引述WTO對國家安全理由的例外規定，貿易專家為此警告，這些做法可能削弱WTO調解爭端的能力。

拜登政府周一表示，美國一貫主張國家安全爭端不在WTO審查範圍內，因為這將侵犯成員國對自身安全利益做出判斷的權利。

儘管遭美國反對，WTO還是接受了香港相關爭端調查，將成立專家小組來審議並做出決定，這可能需要兩到三年時間。

●上訴機構仍處於癱瘓狀態

拜登政府在同一場會議上表示，不同意任命WTO上訴機構新成員。這個由七名成員組成的專家小組在2019年之前擁有國際貿易爭端最終裁決權。

拜登政府表示，之所以不同意，是因為與過去16年歷屆政府一樣，現任政府仍對上訴機構運作抱有「制度疑慮」。