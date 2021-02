美國國家航空暨太空總署(NASA )火星 探測車「毅力號 」(Perseverance)日前成功登陸火星,許多第一手資訊也陸續到手,包括毅力號所拍攝的影片和錄製的音訊,讓人類首次能看見並聽見火星上的景象和聲音。

NASA稍早公布一段18秒的錄音檔,音訊內容為在過濾毅力號自身發出的噪音後,所保留火星上的微風聲,NASA指出,「既然你們都已經看過火星了,那來聽聽火星吧,戴上耳機,首次感受我其中一個麥克風所錄到的聲音」。

聽音檔 點這裡:

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. 🎧https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars