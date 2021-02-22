被要求社交距離 川粉女醫師拳腳相向：該把你們趕出去

邁阿密上個月驚傳麻醉師珍妮佛．萊特(圖)在超市被一名西語裔男子要求保持社交安全距離，不僅口出惡言還拳腳相向，甚至破壞受害男子的車輛，19日被警方逮補，並以仇恨犯罪起訴。(邁阿密-戴德郡懲教局照片)

邁阿密上個月驚傳一名女麻醉師，因為在超市內被一名西語裔男子要求保持社交安全距離，不僅向對方口出惡言還拳腳相向，甚至破壞受害男子的車輛，終於在19日被警方逮補，並以仇恨犯罪起訴。

據「邁阿密先鋒報」(Miami Herald)報導，事件發生在邁阿密東第二大道上的大眾超市(Publix)；而被起訴的麻醉師是目前服務於西奈山醫學中心(Mount Sinai Medical Center)、今年58歲的珍妮佛‧萊特(Jennifer Susan Wright)，她同時也是一名川普 支持者。

當地警方指出，萊特在排隊結帳時被該男子要求保持六呎的社交安全距離；男子起初使用西班牙語，但遭萊特忽視，男子隨後以英語再次告知，萊特情緒立刻轉為憤怒，且開始滿口辱罵。

報導指出，該男子一開始也無視萊特的敵意，結完帳後逕自朝自己在停車場的車輛走去，直到他將採購的貨物放進車內時，萊特走上前與他發生口角；警方聲稱，當時該男子要求萊特退後，萊特卻徹底被激怒。

據稱，萊特使用「西班牙佬」(spic)等歧視性字眼辱罵男子，甚至揚言「我們早該把你們趕出去了」，還一度說道：「這裡絕不會變成拜登的美國 ，這裡是我的美國。」

警方表示，萊特接著又說出「我們早該把一切都燒毀」的話，之後她又用車鑰匙一邊刮男子的車，一邊喊著要他滾回自己的國家；受害男子在忍無可忍的情況之下報警，沒想到萊特卻出拳攻擊他，他的手機 跟著掉到地上；在他要撿起手機的同時，萊特踢向男子，還企圖踩爛他的手機。

萊特的個人臉書雖然已經刪除，但她曾上傳過數張支持川普的迷因圖，也有她帶著川普競選標語「讓美國再次偉大」(Make American Great Again)棒球帽的照片，一旁還寫下「當白人可以很好」。

警方表示，萊特被依「毀壞財物罪」(criminal mischief)、「侵害」及「偏見性毆打」等罪名起訴，其中「偏見性毆打」屬於仇恨犯罪，恐怕還會加重刑責。