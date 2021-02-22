我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哀傷里程碑 美新冠肺炎死亡人數破50萬人

高院允檢方取川普稅表 川普批:將繼續抗爭

被要求社交距離 川粉女醫師拳腳相向：該把你們趕出去

編譯林梅婕／綜合22日電
邁阿密上個月驚傳麻醉師珍妮佛．萊特(圖)在超市被一名西語裔男子要求保持社交安全距離，不僅口出惡言還拳腳相向，甚至破壞受害男子的車輛，19日被警方逮補，並以仇恨犯罪起訴。(邁阿密-戴德郡懲教局照片)
邁阿密上個月驚傳麻醉師珍妮佛．萊特(圖)在超市被一名西語裔男子要求保持社交安全距離，不僅口出惡言還拳腳相向，甚至破壞受害男子的車輛，19日被警方逮補，並以仇恨犯罪起訴。(邁阿密-戴德郡懲教局照片)

邁阿密上個月驚傳一名女麻醉師，因為在超市內被一名西語裔男子要求保持社交安全距離，不僅向對方口出惡言還拳腳相向，甚至破壞受害男子的車輛，終於在19日被警方逮補，並以仇恨犯罪起訴。

據「邁阿密先鋒報」(Miami Herald)報導，事件發生在邁阿密東第二大道上的大眾超市(Publix)；而被起訴的麻醉師是目前服務於西奈山醫學中心(Mount Sinai Medical Center)、今年58歲的珍妮佛‧萊特(Jennifer Susan Wright)，她同時也是一名川普支持者。

當地警方指出，萊特在排隊結帳時被該男子要求保持六呎的社交安全距離；男子起初使用西班牙語，但遭萊特忽視，男子隨後以英語再次告知，萊特情緒立刻轉為憤怒，且開始滿口辱罵。

報導指出，該男子一開始也無視萊特的敵意，結完帳後逕自朝自己在停車場的車輛走去，直到他將採購的貨物放進車內時，萊特走上前與他發生口角；警方聲稱，當時該男子要求萊特退後，萊特卻徹底被激怒。

據稱，萊特使用「西班牙佬」(spic)等歧視性字眼辱罵男子，甚至揚言「我們早該把你們趕出去了」，還一度說道：「這裡絕不會變成拜登的美國，這裡是我的美國。」

警方表示，萊特接著又說出「我們早該把一切都燒毀」的話，之後她又用車鑰匙一邊刮男子的車，一邊喊著要他滾回自己的國家；受害男子在忍無可忍的情況之下報警，沒想到萊特卻出拳攻擊他，他的手機跟著掉到地上；在他要撿起手機的同時，萊特踢向男子，還企圖踩爛他的手機。

萊特的個人臉書雖然已經刪除，但她曾上傳過數張支持川普的迷因圖，也有她帶著川普競選標語「讓美國再次偉大」(Make American Great Again)棒球帽的照片，一旁還寫下「當白人可以很好」。

警方表示，萊特被依「毀壞財物罪」(criminal mischief)、「侵害」及「偏見性毆打」等罪名起訴，其中「偏見性毆打」屬於仇恨犯罪，恐怕還會加重刑責。

美國 手機 川普

上一則

布林肯與歐盟會員國視訊會議 聚焦新冠、中國議題

下一則

快戴上耳機！NASA毅力號首度傳回「火星的聲音」

延伸閱讀

遠程辦公增加職場戀情 原因：成本低、壓力小

遠程辦公增加職場戀情 原因：成本低、壓力小
OATH遠程聽證 商家4成罰單取消

OATH遠程聽證 商家4成罰單取消
國會撥款20億 補貼貧戶新冠喪葬費

國會撥款20億 補貼貧戶新冠喪葬費
NBA／「強隊殺手」又發威！活塞賞籃網連敗 雙槍吃鱉

NBA／「強隊殺手」又發威！活塞賞籃網連敗 雙槍吃鱉

熱門新聞

馬雲與「太子黨」之間的聯繫可追溯到馬雲擴展電子商務巨頭「阿里巴巴集團」年代。（路透）

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

2021-02-16 22:08
國會眾院議長波洛西。(路透)

眾院民主黨紓困案7重點 每戶減稅3100元

2021-02-16 21:43
全美大半15日遭到罕見超低溫大風雪，陸空交通大亂，上億人受到影響。圖為德州奧斯汀市區被大雪覆蓋，居民合力協助困在雪中的轎車脫困。(Getty Images)

暴風雪襲美 48州2.45億人挨凍…德州最慘 全美燃料恐漲價

2021-02-16 02:30
過去兩周，全美50州的新冠肺炎確診病例均減少，據分析主因是人們妥善遵守防疫措施。圖為紐約市餐館上周末重新開放堂食後，只允許25%的入座率。(路透)

美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因

2021-02-16 09:35
全美新冠死亡人數逼近50萬大關，總統的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）說，即使美國放寬其他的防疫限制，到了2022年國內民眾可能仍要戴口罩。Getty Images

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

2021-02-21 14:08

1張圖看疫情：全美死亡破50萬 確診逾2817萬人

2021-02-22 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇
美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到
川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手
「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億
她被封「台灣第一女YouTuber」 高人氣全靠不露臉？

她被封「台灣第一女YouTuber」 高人氣全靠不露臉？