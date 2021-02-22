布林肯與歐盟會員國視訊會議 聚焦新冠、中國議題

國務卿布林肯（Antony Blinken，圖）22日應歐盟外交政策高級代表波瑞爾( Josep Borrell）邀請，參加與歐盟外交事務委員會視訊會議，強調美國恢復升級美歐關係的承諾，雙邊合作議題包含新冠肺炎、伊朗、中國與氣候變遷。美聯社

國務卿布林肯（Antony Blinken）22日應歐盟 外交政策高級代表波瑞爾( Josep Borrell）邀請，參加與歐盟外交事務委員會視訊會議，強調美國 恢復升級美歐關係的承諾，雙邊合作議題包含新冠肺炎、伊朗、中國 與氣候變遷。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）透過聲明表示，布林肯樂見歐盟因為俄羅斯壓制反對派人士納瓦尼（Aleksey Navalny）等人，對俄羅斯實施制裁。

普萊斯表示，布林肯在會議中強調了美國修復與歐盟關係的承諾，也強調雙邊在共享民主、人權與多邊主義等價值基礎上，緊密合作、共同解決全球挑戰的重要性；在這場會議中，布林肯、波瑞爾與其他歐盟會員國的外交部長，討論必須共同回應的全球議題包含新冠肺炎、伊朗、中國與氣候變遷。

另外，普萊斯在例行記者會被問到，德國考慮有條件開放中國通訊業巨擘華為加入其5G建設計畫，普萊斯表示，美國已就中國造成的安全與科技挑戰，與重要盟國進行頻繁對話，包括德國，大家必須共同面對中國的傷害、掠奪行為與其科技威權主義。

有關5G基礎建設，普萊斯表示，5G將涉及全民生活的各個方面，包括關鍵基礎建設；美國高度憂慮由中國控制5G設備所帶來的危險，例如沒有隱私或人權等，美國將持續就此議題與盟友對話合作。