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川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

記者顏伶如／綜合報導
潘斯和川普在卸任後漸行漸遠，潘斯希望保持低調，不想在CPAC年會上與川普同台。(美聯社)
潘斯和川普在卸任後漸行漸遠，潘斯希望保持低調，不想在CPAC年會上與川普同台。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，兩名知情人士透露，前總統川普28日將於佛羅里達州奧蘭多舉行的「保守派政治行動會議」(Conservative Political Action Conference，CPAC)年會發表演說，前副總統潘斯雖也接獲演說邀請，卻已婉拒出席。

川普離開白宮之後，二度遭國會彈劾的參院彈劾審訊展開。「保守派政治行動會議」的演說，將是川普卸任後第一次公開亮相。在川普競選團隊前任首席顧問米勒(Jason Miller)表示，川普演說中將闡述共和黨發展前景。

米勒說，川普在演講中將細數共和黨在2020年學到的教訓。他表示，川普吸引到破紀錄的非洲裔、拉丁裔選民投票給共和黨候選人，「這是我們在現代史上任何共和黨總統當中，都不曾看見過的」。

雖然主辦單位仍積極爭取，希望潘斯回心轉意，消息人士指出，潘斯打算接下來半年盡量保持低調。

「後川普時期」的共和黨應該如何發展，就在黨內出現意見分歧之際，前任正副總統自從卸任之後儼然已經漸行漸遠，分道揚鑣意味十足。潘斯1月6日主持參眾兩院會議確認拜登勝選的選舉人團投票結果時，大批挺川暴徒衝進國會山莊，釀成五人死亡的暴動，這起事件堪稱川普與潘斯關係急轉直下的分水嶺。

前潘斯幕僚長蕭特(Marc Short)20日接受有線電視新聞網訪問時說：「我們接受拜登是合法選出的美國總統。」蕭特說，潘斯與川普在任期結束時「友好分開」，後來曾經通過電話。

潘斯參加了1月20日的拜登總統就職典禮，川普則在當天一早便搭機離開華府，前往佛州私人俱樂部。

潘斯幕僚成員透露，潘斯迄今仍為國會暴動而耿耿於懷，對川普頗有微詞。川普曾數度公開發言，要求潘斯推翻選舉人團投票結果。

潘斯助理本月稍早接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，川普並未下令要求暴徒撤離國會山莊，讓潘斯深感遭到川普背叛。

川普與潘斯，這對曾經的白宮搭檔，因國會暴亂而分道揚鑣。(Getty Images...
川普與潘斯，這對曾經的白宮搭檔，因國會暴亂而分道揚鑣。(Getty Images)

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