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拜登宣布德州重災區 南方30萬戶仍無電可用

編譯徐薏茹／綜合20日電
德州州長艾伯特。(美聯社)
德州州長艾伯特。(美聯社)

歷經幾日嚴寒，20日南方各州回溫，最嚴重的德州因大停電而情況慘重，解凍導致各處管線爆裂，讓清理及維修工作面臨更多挑戰。

全美約70人因這場惡劣氣候死亡，十幾人因屋內氣溫過低去世，大多數在德州，包括康羅(Conroe)一位11歲男孩在床上身亡，以及布法羅蓋普(Buffalo Gap)有兩名男子被發現死於家中；其他死亡案例包括結冰道路上發生車禍、疑似一氧化碳中毒等；目前通報的死亡案例大約一半都在德州，田納西州、肯塔基州、俄勒岡州和南方及中西部某些州也有多人死亡。

拜登總統20日已宣布德州進入重大災難狀態，指示聯邦機構幫助復原工作，民主黨籍眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)在推特上發文表示她已經募得300多萬元用於救援。

20日時全美超過30萬戶仍無電可用，大多在德州、路易斯安納州及密西西比州，俄勒岡州也有5萬多戶停電，俄州州長凱特‧布朗(Kate Brown)下令國民兵在某些區域挨家挨戶確認居民情況。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)20日與議員會面討論能源價格，部分德州居民可能面臨電費暴漲的問題。

用水問題也仍待解決，德州許多地區仍警告居民飲用自來水前先將其煮沸；密西西比州傑克遜市大部分市民無自來水可用，官員指出該市的供水系統已超過一百年，且建造時並未預設如此寒冷的天氣。

截至20日，德州已有1445個公共用水系統通報運作中斷，目前受影響的用戶有些許減少；德州電力公司表示供電已回復正常，仍有部分地區停電，但電網現在可以提供整個系統電力。

艾伯特已下令調查這次大停電，ERCOT(電力可靠委員會)則是為他們的準備工作及上周一被迫斷電的決定自我辯護。

停電導致對ERCOT的訴訟，該項訴訟指出ERCOT忽略多次關於德州電力設施弱點的警告。

達拉斯一間律師事務所指控ERCOT和「美國電力公司」(American Electric Power)在這場暴風雪中造成財務損傷和生意中斷的後果。

德州檢察總長派克斯頓(Ken Paxton)也對ERCOT及電力公司發出民事調查要求，調查內容涉及斷電、緊急計畫、能源價格和更多與暴風雪相關的問題。

德州州長艾伯特(右)1月28日時曾與Diamondback Energy的CEO...
德州州長艾伯特(右)1月28日時曾與Diamondback Energy的CEOTravis Stice對談。(美聯社)

德州 暴風雪 俄勒岡州

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