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愛州聯邦眾議員6票險勝 眾院要查

愛州聯邦眾議員6票險勝 眾院要查

記者胡玉立／綜合報導
愛阿華州共和黨聯邦眾議員米勒-米克斯去年以六票的微弱優勢當選。(取自國會眾院網站)
愛阿華州共和黨聯邦眾議員米勒-米克斯去年以六票的微弱優勢當選。(取自國會眾院網站)

國會眾議院準備介入另一場事涉選舉誠信的爭議案，這次是要調查愛阿華州共和黨聯邦眾議員米勒-米克斯(Mariannette Miller-Meeks)去年以聯邦選舉史上最小的六票優勢當選，是否合法？有無計票缺失？

敗選的愛阿華州民主黨籍國會眾議員候選人哈特(Rita Hart)聲稱米勒-米克斯被不當宣布獲勝，依「聯邦爭議選舉法」(Federal Contested Elections Act)提出抗辯，要求眾院發起調查。眾院行政委員會19日舉行線上會議，一致同意裁定哈特的主張。

哈特在去年的選舉中惜敗給米勒-米克斯，要求眾院發起調查。(取自哈特競選網站)
哈特在去年的選舉中惜敗給米勒-米克斯，要求眾院發起調查。(取自哈特競選網站)

儘管此案僅涉及一個選區的選舉結果，但由於民主黨在眾院只占五席多數，任何席次變化，都很關鍵。

米勒-米克斯已要求眾院撤銷哈特的抗辯。眾院行政委員會尚未回應米勒-米克斯的要求，一旦委員會正式拒絕撤銷哈特的抗辯，就表示將針對動議展開調查；在漫長的發掘證據期間，競選陣營可以提交證據，委員會可以調閱選票，甚至派員進入愛阿華州東南選區。

伊利諾州共和黨聯邦眾議員戴維斯(Rodney Davis)19日曾敦促委員會成員不要處理此抗辯，否則將樹立「危險先例」。他還表示，「新國會委員會踏出最糟糕的第一步，莫過於浪費納稅人的錢推翻選舉。」

哈特的抗辯主要是說，她的競選團隊表示有22張選票被不當拒絕。這些選民的遭遇被拍成影片，他們也在線上宣傳活動中表達了自己被剝奪投票權的失望。哈特競選總部律師表示，如果計入這些選票，哈特將以九票的優勢獲勝。

國會眾議院介入調查愛阿華州國會眾議員選舉；圖為去年大選日，愛州選民在投票站投票。...
國會眾議院介入調查愛阿華州國會眾議員選舉；圖為去年大選日，愛州選民在投票站投票。(Getty Images)

哈特競選經理穆尼爾(Zach Meunier)聲明表示，「很高興看到眾院行政委員會採取行動，確保選舉計入所有合法票數，並聽到所有愛阿華人的聲音。每個合法選民都有權對自己的選票進行點算，補救辦法很明確：計算選票。」

米勒-米克斯是前州參議員和陸軍醫生，過去15年曾三度競選國會眾院席次。她的律師質疑哈特，沒有先訴諸其他國家補救措施，就直接上訴眾院。

哈特和米勒-米克斯去年秋天是在角逐甫退休的民主黨眾議員勒布薩克(Dave Loebsack)遺缺。勒布薩克連任七個任期，在2008年、2010年和2014年均擊敗米勒-米克斯。

眾院 眾議員 愛阿華州

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